IMSS: Deporte, la mejor medicina preventiva (2)

¡Feliz Navidad a todos los lectores de EL HERALDO DE MÉXICO!

Precisamente, la falta de desenvolvimiento físico adecuado es una de las principales causas por las que muchos niños no alcanzan pleno desarrollo integral, pues los ejercicios corporales son vitales para una vida sana y fructífera. Los niños que habitan en las grandes ciudades, por ejemplo, padecen de por vida las limitaciones de esta importante actividad debido a la falta de espacio suficiente que les permita el libre ejercicio a la hora que lo deseen.

El desahogo natural de energías acumuladas como correr, jugar, gritar. etc., que se les limita-a veces se les prohíbe-en casa y hasta en la escuela, contrasta con la libertad de aquellos niños que habitan en el medio rural en donde son libres de hacer todos los movimientos que sus cuerpos les exige. En el campo se tiene más libertad y espacio que en las grandes ciudades.

Lamentablemente, los niños de las escuelas rurales que no cuentan todavía con maestros de Educación Física no saben de la importancia de esta actividad planificada pedagógicamente, pero, afortunadamente, ese desconocimiento se compensa con la comodidad y la dicha que tienen de vivir en donde la educación física, aunque no organizada, se practica con toda libertad y a las horas que se quiera. Al caminar por el amplio espacio del medio rural, aún sin proponérselo, los niños se ejercitan saludablemente y sin restricciones o riesgos.

Pero, sorprendentemente, las calificaciones otorgadas en esta actividad, a pesar de realizarlas solo una o dos horas a la semana, son las más altas de todas las áreas académicas: apto o limitado, el alumno tiene asegurado 10 de calificación. Total, no es de mucho interés. Salvo algunas excepciones, en casi todas las escuelas del nivel básico la Educación Física del programa escolar es inoperante.

De ahí la importancia, como ya hemos señalado, amable lector, que ahora el IMSS esté retomando estos valiosos programas de salud preventivos que antaño se ejecutaban en varios centros deportivos y culturales. Sin embargo, es de sumo interés que éstos sean debidamente planificados y lleguen a toda la población, se sea o no derechohabiente del IMSS. Eso sí que sería un verdadero programa de prevención para garantizar la salud de todos. Y, como siempre lo hemos dicho también y lo reiteramos, para la atención a la salud y a la educación no debe haber austeridad, por el contrario: ¡Todos los recursos disponibles!

Deporte: la mejor medicina preventiva. Milenio Diario 14-12-21. Continúa: … Y hemos avanzado. Por ejemplo, a días de la segunda ola de contagios en 2020 firmamos un convenio con Tlaxcala y la Comisión Nacional del Deporte para la creación del Centro Internacional de Entrenamiento de Altura la Malintzi para que se convierta en el mejor centro de entrenamiento de altura de toda América Latina ideal para practicar montañismo, campismo y rapel. Ya en abril de este año se creó la Coordinación Técnica de Cultura Física y Deporte para tener un programa de trabajo de largo aliento, promover la cultura física, el deporte social, el deporte laboral y el deporte de alto rendimiento.

A esto se ha sumado la rehabilitación de diferentes unidades deportivas, así como la puesta en marcha del Proyecto Alto Rendimiento 100 años en las instituciones del Centro de Seguridad Social de Toluca, para rescatar y remodelar la pista de atletismo conforme a los estándares internacionales. Y ante los daños provocados por los sismos de 2017 que afectaron la estructura del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel lo llevaron a su demolición, lo estamos reconstruyendo. Continuará…

POR DIEGO ALCALÁ PONCE

COLABORADOR

DIEGOALCALAPONCE@HOTMAIL.COM

PAL