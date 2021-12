Así hubiera emigrado a México

A veces me pregunto qué habría sido de mí si hubiera emigrado a México sin conocer el idioma y sin estudios ¿Cómo habría sobrevivido? ¿En qué habría trabajado? ¿Hubiese podido estudiar en la mejor universidad pública de este país, la UNAM? ¿Llegaría a ser embajadora, trabajaría hoy en la mejor universidad privada, el Tecnológico de Monterrey? Probablemente no. Cuando escucho lo que les pasa a los migrantes en México doy gracias al azar que a principios de los noventa me llevó a España y no a México.

Es dura la vida de emigrante. Cuando llegué de ilegal a España a mis 21 años no conocía el español ni tenía estudios. Salí de Polonia cuando cayó el comunismo y en España trabajé durante años como empleada doméstica para sobrevivir. A cambio, pude estudiar en una de las mejores universidades públicas, en la Complutense de Madrid, y soñar en que un día sería investigadora en alguna parte de Europa. Después de una década regresé a mi país para continuar una carrera profesional que me llevó finalmente a México.

Como la mía, hay varias historias de migrantes que llegan a diferentes países europeos o a los Estados Unidos, y lograran escalar en la pirámide social. Con tiempo, se convierten incluso en ciudadanos y ocupan puestos importantes en sus segundas patrias.Adoramos estas historias sobre mexicanos que triunfan en los Estados Unidos. Ahora bien, casi no escuchamos sobre guatemaltecos, hondureños o salvadoreños de estratos sociales bajos que logran transformar sus vidas en México.

Aunque México presume que acogió en el pasado al exilio español, a los latinoamericanos que escapaban de las dictaduras e incluso a las comunidades judía y libanesa, la realidad actual de los migrantes que pasan por México o quieren establecerse aquí es triste. Las instituciones no están preparadas para procesar los casos. Nadie los contempla en el mercado laboral.La cooperación con Centroamérica se activa solo en situaciones extremas, como la muerte de más de 50 guatemaltecos, víctimas de redes criminales, en el accidente en Chiapas.

De acuerdo con el índice de políticas de integración de migrantes (MIPEX, Migration Integration Policy Index 2020), elaborado por CIDOB y Migration Policy Group, que compara56 países, México garantiza la igualdad de migrantes solo en papel, con políticas medio favorables a su integración. Canadá, Finlandia, Nueva Zelanda, Portugal y Suecia son las mejores en este ámbito. Hasta Estados Unidos se sitúa más arriba que México en cuanto a la integración de migrantes.

Lo más preocupante es que, según MIPEX, “si bien la mayoría de los países, incluidos Brasil y Chile, han mejorado sus políticas de integración durante los últimos cinco años, México no siguió estas tendencias” y hasta retrocedió debido al aumento de obstáculos para el acceso a la atención médica.Asimismo, los migrantes que viven aquí tienen problemas con acceso a educación, nacionalidad y participación política.En fin, las cosas no van bien y se hace poco para que cambien.

POR BEATA WOJNA

PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES EN EL TEC DE MONTERREY

@BEATAWOJNA

PAL