InspÍrate para la temporada de sweater weather

Es otoño de nuevo y estamos a punto de comenzar el invierno. El clima empieza a enfriar y llegan las bajas temperaturas, es época de chocolatito y de sacar del clóset una de mis prendas favoritas: ¡el suéter!

En mi opinión los suéteres no reciben la atención que merecen. Son una prenda muy versátil, los puedes usar durante tres de las cuatro estaciones del año, una pieza clásica que nunca pasa de moda y encima de eso es un item que no conoce las fronteras de la edad ni del género. Aún así creo que muchas veces son olvidados por los fashionistas y no se les saca suficiente jugo. Así que quiero compartir algunos diseñadores japoneses que llevan el arte tejido a otro nivel, para despertar más interés por este elemento de nuestro armario.

Empecemos por Rota Murakami el diseñador detrás de la marca Pillings, (@pillings_ en sus redes sociales) entrar a su Instagram es como caer al agujero, y aterrizar en el país de las maravillas, algunos dirían que es el sombrerero loco de los suéteres. Su colección de otoño-invierno 2021 es un viaje surrealista con bolsos tejidos en forma de casa, suéteres con mangas que continúan hasta convertirse en guantes y un vestido tejido que te transforma en un ramo de rosas. Definitivamente no es para todos, pero aún si no usarías las prendas, puedes apreciar estas creaciones como la obra de arte que son.

El siguiente diseñador tiene un estilo más casual y accesible para todos. Kota Gushiken (@kotagushiken en Instagram), juega con la silueta oversized y contraste de color, creando suéteres que se ven igual de acogedores que tu cobija favorita, pero tienen el balance perfecto entre estilo contemporáneo y clásico. Nos demuestra cómo puedes elevar tu estilo y hacerlo más high fashion simplemente jugando con las características básicas de una pieza. Así que la próxima vez que vayas de compras recuerda experimentar con el tamaño y color de tus prendas favoritas, puedes sorprenderte con el resultado.

Por último, Yusuke Takahashi, el creador de la marca CFCL (@cfcl_official en Instagram), tiene como objetivo desarrollar tejidos contemporáneos y minimalistas enfocándose en el uso de materiales reciclados. Experimenta con diferentes usos de textura creando tablas y tejidos elásticos, explotando al máximo la técnica y creando todo tipo de prendas, desde chalecos y vestidos hasta calcetines.

Mi recomendación es dar un recorrido por las redes sociales de estos diseñadores en busca de un estilo que conecte con el de uno mismo y tomar esa inspiración para buscar formas nuevas de combinar y utilizar los suéteres que ya tenemos, y ¿quién sabe? tal vez hasta animarnos a tomar las agujas y ponernos a tejer.

POR REGINA PALACIOS

