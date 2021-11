Ruta2022, pleitos morenistas en Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador no se cansa de repetir que ellos -los integrantes de su movimiento- no son iguales a los corruptos del pasado. Que se rigen por ideales y que no son unos ambiciosos vulgares. Pero en Oaxaca, algunos morenistas parece que no lo han escuchado bien.

Los protagonistas de este reality show de mal gusto son los senadores Susana Harp Iturribarría y Salomón Jara Cruz, los aspirantes más adelantados por la candidatura.

Todo comenzó con acusaciones de Salomón Jara contra Flavio Sosa, un personaje controversial y conflictivo, que tomo notoriedad en 2006 como líder del la APPO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y convertido hoy en el operador de Susana Harp Iturribarría. Ambos fueron compañeros de lucha a principios de los años 90 y hoy están enfrentados en la guerra por el poder. Jara, duro entre los duros de Morena, anunció que denunciará penalmente a Flavio Sosa como responsable de la guerra sucia en su contra.

Esta guerra sucia fluyó por el equipo de Flavio Sosa que sabemos está con una candidata. Me parece muy poco ético hacer esta campaña por mi salud. No es jugar con la salud para hacer una campaña sucia, acusó Jara.

Ante la prensa se deslindó de los ataques contra Susana Harp y retó a que presenten pruebas. Yo sí tengo pruebas contra Flavio Sosa y por eso procederé penalmente, para que no quede sólo en una denuncia pública.

Flavio Sosa también recurrió a la prensa para responder. Negó haber difundido versiones sobre la mala salud de Salomón Jara Cruz, quién sufrió dos derrames cerebrales este año. Eso sí, no desaprovechó la oportunidad para criticar los gastos de campaña del senador.

Calculó que le costó entre siete y diez millones de pesos movilizar a 50 mil personas para un evento en Xoxocotlán, Oaxaca. Lo mismo por la renta de anuncios espectaculares a lo largo y ancho del estado. Habló de un gasto excesivo, escandaloso, de Salomón Jara.

Mis críticas hacia él son de orden político, no de orden personal, aseguró Sosa. Lo invito a que no se deje llevar por las cucarachas intrigantes, si hay alguna prueba, que la presente. Es deleznable que en un estado donde se violenta a las mujeres, donde hay crímenes contra las mujeres, que se promueva la guerra sucia contra las mujeres. En los últimos días ha circulado un video llamado Los Demonios de Susana Harp, difundido por seguidores de Salomón Jara, según Sosa. La candidata que estamos apoyando lleva va muchos puntos arriba en la encuesta.

Ojo al mensaje principal del gobernador Alejandro Murat en su Quinto Informe de Gobierno. Puso como eje central de su gestión a la gobernabilidad, gracias a que el magisterio está tranquilo. Es cierto, las manifestaciones y plantones de la Sección 22 del SNTE, que también se trasladaron a la Ciudad de México, parecen cosa del pasado. El diálogo y los acuerdos han funcionado.

