Rosario Robles habla

“Estaban interesados en (que inculpara a) Videgaray y Peña Nieto”

Esta semana la extitular de Sedesol y Sedatu decidió romper el silencio. Desde el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde permanece privada de la libertad hace más de dos años, habla. La tarde de ayer, tomó el teléfono y me llamó. Conversamos con ella durante media hora en MVS Noticias. Sus palabras están llenas de revelaciones. Hay mensajes para el presidente López Obrador, y para quienes la abandonaron y traicionaron. Pese a todo, sigue optimista. “Me visualizo positivamente en la calle muy pronto, antes de que termine este sexenio. Si hay una persona que me conoce, se llama Andrés Manuel López Obrador. Él sabe que soy inocente”, me dice.

***

“He tenido problemas de salud. Se me desató una hipertensión arterial. Tuve una caída, y el quinto disco se desplazó y me está mordiendo el nervio ciático”, señala, sobre su estado de salud.

“Yo siempre he vivido de mi trabajo y, tan es así, que a mí no me han demostrado tener una cuenta bancaria con recursos millonarios, porque no la habrá. Ni situaciones indebidas. Yo no estoy, como algunos de este gobierno en los Pandora papers. Yo el único patrimonio que tenía, era producto de muchos años de trabajo. Vivir en la cárcel cuesta mucho. Mi familia ha tenido que vender propiedades y lo que tenían”, cuenta.

“Hablo con algunos de mis excompañeros de gabinete. Hay muchos que están presentes, pero muchos otros que se olvidaron. El PRI, por ejemplo, se desentendió del asunto”.

“Con el expresidente Peña Nieto no he hablado. Lo último que supe fue lo que vi en televisión, que estaba en Roma, Italia. Al principio él me habló, me dijo que sabía que iba a tener éxito. Yo siempre pensé, que el expresidente tendría alguna fuerza para, por lo menos, pedir piso parejo… Yo no pido privilegios, ni lo quiero”.

“Estaban interesados en negociar conmigo, eso decía uno de mis abogados; que yo ofreciera poner nombres y que con eso era factible llegar a un acuerdo. A mí eso no me parecía correcto. ¿Yo por qué voy a hacer algo que a mi me están haciendo? Estaban interesados en el secretario Videgaray, también en el expresidente Peña Nieto”.

***

“Yo me visualizo positivamente en la calle, antes de que termine el sexenio. Si me dejan todo el sexenio es porque me tienen mucho miedo. Yo le hago un llamado al presidente: así cuando argumentó que no era por la vía judicial cuando lee quisieron hacerle un desafuero, como se puede eliminar a un adversario de la escena pública. Si hay una persona que me conoce, se llama Andrés Manuel López Obrador. Él sabe que soy inocente.”

“Todavía tengo mecanismos para defenderme; tenemos muchos recursos todavía. Es muy probable que mi caso termine en la SCJN”.

Sobre los señalamientos de Claudia Sheinbaum, sobre su participación en la Estafa Maestra: “Tengo una gran tranquilidad, sé de mi inocencia y no tengo las manos manchadas de sangre, esa es la gran diferencia”.

“Mandela, tras 27 años en la cárcel, salió para decir que lo que requería Sudáfrica era la reconciliación… Yo espero que haya alguien en la esfera política que tenga valentía y diga que necesitamos reconciliación, no odio ni polarización”.

¿Rosario Robles aspiraría a una candidatura presidencial?, le pregunto.

“Algo que he aprendido es, no hay pasado ni futuro, hay presente y mi presente es este”, remata.

Robles tiene 26 meses tras las rejas. El 13 de agosto de 2019 llegó por su propio pie a una audiencia; ya nunca salió. La detuvieron y dejaron privada de la libertad en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla. Ahí sigue. Pero ahora habla. Ya no tiene mucho que perder.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

MAAZ