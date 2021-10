UANL, ¿perdón e impunidad con el pasado?

En unos días asume la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán, en un entorno de quiebra y 6 años de despilfarros del casi exrector Rogelio Garza, El Ranchero. La comunidad universitaria ve que Santos no levantará las sábanas administrativas por ilícitos pasados. Ven complicidad anunciada. Hay que ver el futuro, dijo el tuerto.

CHIHUAHUA: En unos días, la gobernadora Maru Campos corrigió lo que estropeó el exgobernador Javier Corral. Convenció a productores agrícolas para liberar la presa La Boquilla, tomada desde hace 14 meses. Javier el golfista pidió al gobierno federal reprimir a balazos y golpes. Quedó claro que la ley del garrote no funciona contra entes pensantes.

BAJA CALIFORNIA: En 8 días Jaime Bonilla dejará la gubernatura a Marina del Pilar Ávila. Tenemos información de que el presidente López Obrador lo invitará ser parte el servicio exterior, en un consulado cerca de su casa en California. Mientras se abre la posibilidad de pasar a la nómina del feudo de Marcelo Ebrard, irá unas semanas a recuperar su escaño en el Senado.

SINALOA: Por un acuerdo entre el gobernador Quirino Ordaz y el electo, Rubén Rocha, convencieron al fiscal José Ríos Estavillo para renunciar. El Congreso aceptó la dimisión. El más contento es el próximo secretario de Gobierno, Enrique Inzunza, con quien Ríos tuvo serias diferencias a su paso por el TSJ estatal.

JALISCO: Le sube de tono el gobernador Enrique Alfaro a su reyerta contra los feudos de la Universidad de Guadalajara. En foros le pega al rector Ricardo Villarreal, o al non plus ultra de la UdeG, Raúl Padilla. Le molesta que repartan cartas para exhibir el uso caprichoso que hace Alfaro de recursos públicos, lo que afectó al Museo de Ciencias Ambientales. Si Enrique conoce de delitos en la UdeG, que los denuncie, pero que no sea obstáculo educativo.

MICHOACÁN: Eso sí calienta, dicen diputados. No les pagaron varias quincenas y deben finiquitos de trabajadores. Con la cartera nadie se mete; la crisis que tiene el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, se está resolviendo. Hay acuerdos con la Federación. Incluso, fluirán el lunes recursos para arreglar la crisis de los maestros que bloquean las vías de ferrocarril.

NUEVO LEÓN: Todavía no calienta su sillón gubernamental y Samuel García gastará en un estadio. Se comprometió con el director de la NFL en México, Arturo Olivé, y con el enlace entre Cemex y Tigres, Mauricio Doehner. Así que, a cumplir, aunque se peleen Rayados y Tigres por la plaza.

CHIAPAS: Todo le pasa al gobernador Rutilio Escandón. No conformes con tener polvorines en la entidad, le hackearon el celular. Lástima que los tzotziles no hacen limpias a domicilio.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

MAAZ