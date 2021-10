En la LEGISMEX pleito ¿pactado?

Muy poco o nada ha cambiado en los formatos de comparecencias del poder ejecutivo al legislativo, poco puede ser rescatado de ese aburridísimo encuentro entre posiciones que no dialogan, entre esas intervenciones que terminan en intrascendentes soliloquios.

Quizá lo único relevante, al menos en el Estado de México, es la forma en que la derecha exhibe “los acuerdos con Morena” en la ya tristemente célebre Junta de Coordinación Política.

¿Y esto por qué es un asunto de todas y todos? Porque la realidad política que atraviesa nuestro país demanda mecanismos de rendición de cuentas a la altura de la evolución de la ciudadanía.

Puede gustar a algunos sectores conservadores o no, pero la llagada al gobierno del movimiento regeneración nacional ha generado un proceso catalítico en la politización del país. Es común que ante cualquier acontecimiento de la vida pública en México se diga “ya se politizó ese tema” como si el hecho de dar contenido político a algo que generalmente no lo tenía fuera una condición negativa en sí misma.

Por el contrario, uno de los aportes del movimiento encabezado por AMLO es que la discusión de la cosa pública vuelva a formar parte de nuestra vida cotidiana, desde la conversación en el transporte público, las mesas de los hogares, las reuniones de amigos y hasta una barra de programación de todo tipo de los llamados “influencers” o “yutubers”.

Ante el alto consumo de información política cuya audiencia medible en redes sociales no deja duda de su alto impacto, no se puede afirmar que a la población no le interesa hablar de política, en todo caso no le interesa lo que dicen algunos sobre lo público o no le agrada a la ciudadanía el formato de transmisión que usan los políticos tradicionales.

Cualquier transmisión alternativa en redes sociales con contenido político supera las quinientas personas conectadas en vivo ¿cómo es posible que un evento estelar como las comparecencias de los responsables del gobierno no superen los ochos espectadores? ¿por qué esa triste audiencia no se incrementa para las interpelaciones o interrogatorios de las y los diputados a los representantes del gobierno?

La respuesta es porque ambas son aburridísimas, huecas, panfleteras, predecibles, llenas de lugares comunes y con una estructura de un guion de los ochenta.

Quizá por eso lo único que ha resaltado la prensa en las comparecencias sea la forma en la que la derecha (particularmente la panista) ha exhibido a morena ante los acuerdazos en la JUCOPO, cuando un diputado reclama la ausencia del gobernador Del Mazo, rápidamente salen los gritos para pedirle que le pregunte a su coordinador por el acuerdo, cuando se reclama el destino del endeudamiento, lo mismo; o cuando el tono de las intervenciones se eleva o se reclaman los tiempos de intervención, pregúntenle al coordinador es la constante.

En fin, que hasta esos ocho conectados a las comparecencias serán defraudados por lo que parece es un pleito pactado.