Ocultan arma de ejército gringo en México

Hay un arma del ejército de Estados Unidos que le fue confiscada a una banda criminal relacionada con graves delitos en el estado de Hidalgo y hasta donde se sabe no ha sido reportada a la embajada de Washington en México ni a su titular Ken Salazar, como debe hacerse de manera oficial de acuerdo con los protocolos binacionales, para saber e investigar los antecedentes del fusil y cómo entró a nuestro país.

Este lunes, se determina si 10 personas supuestamente relacionadas con la Familia Michoacana son vinculadas o no a proceso penal, después de quedar al descubierto su relación criminal cuando se trasladaban en una Chrysler tipo Pacífica, color naranja, con matrícula EKF-4451 del estado de Chihuahua, en la localidad de Panales, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo.

Al ser detenidas esas personas implicadas en el accidente, otro grupo llegó a su rescate en una KIA tipo Sorento, color gris, modelo 2019 y placa de circulación HRB-563-B de Hidalgo.

Trataron de intimidar a policías y pobladores para evitar que los detenidos fueran trasladados al MP, por lo que después de un operativo se detuvo a un total de 10 personas que portaban un arma de fuego marca Ruger, calibre 380; una pistola Bersa Thunder, calibre 380; una pistola Taurus calibre .40 y un arma larga M-16 A4 calibre 5.56 con matrícula 2009871 con la leyenda “Propiedad del Gobierno de los Estados Unidos”; cargadores y cartuchos útiles.

Todo lo anterior está asentado en la carpeta PGJEH/DGPJ/P/5152/2021, cuya copia tiene esta columna y en la que aparecen los nombres, mismos que omitimos para no invalidar la investigación.

La coordinación binacional en los temas de seguridad, no sólo corresponde al gobierno federal, las fiscalías estatales, como primeros respondientes, en estos casos, tienen la mayor responsabilidad. Es el caso de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, PGJEH, que está obligada a informar a la FGR y a la embajada de los Estados Unidos, así como a sus áreas de seguridad, sobre las armas largas, propiedad del ejército norteamericano, sobre todo al ser incautadas a una célula criminal, acusada además de secuestros, extorsiones, ejecuciones y violencia en todo el Valle del Mezquital.

Apenas siete días antes de la captura de esta banda y del arma de alto poder de Army de EU, el gobierno de México a través de Marcelo Ebrard anunció que demandó a varios fabricantes de armas ante la Corte de Estados Unidos por comercio negligente e ilícito “que contribuye al tráfico de armas a México y ocasiona daño directo”.

La demanda señala que México busca compensación, pues alega que las unidades de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt's Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras, sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país. El canciller Marcelo Ebrard aclaró que el monto se determinará en el juicio. Y poco después, en una reunión de alto se canceló la ‘iniciativa Mérida’ para atender la inseguridad desde otro tráfico de armas.

El 8 de octubre México y Estados Unidos abrieron una nueva etapa de su cooperación en seguridad en una reunión de alto nivel en el que México exige se atienda la introducción de armas.

Uppercut: ¿Cuántas armas como la M-16 A4 calibre 5.56 con matrícula 2009871 tienen las bandas mexicanas?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL