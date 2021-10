Batalla por el Paquete Económico

En un campo de batalla se convertirá, a partir de hoy, el Congreso de la Unión, debido a los jaloneos que empiezan esta semana para definir el Paquete Económico 2022. Hoy y mañana se discutirá la Ley de Ingresos, y aunque el Ejecutivo presentó su proyecto, convertido ya en predictamen, el bloque opositor (PRI, PAN y PRD) llegará con uno diferente.

Lo harán porque el gobierno de AMLO, dicen, quiere castigar, vía nuevos impuestos y reducción de incentivos fiscales, a organizaciones de la sociedad civil.

La Miscelánea Fiscal 2022 plantea reducir, casi hasta la extinción, el incentivo fiscal para las personas que hacen donaciones.

También, atenta contra la viabilidad financiera de organizaciones que promueven el respeto a los derechos humanos, por encima de la CNDH, una instancia que encabeza Rosario Piedra Ibarra y que dejó de cumplir con la misión para la que se creó.

Por otro lado, el paquete fiscal busca apretar a ciertos sectores para subsidiar a otros. Quiere quedar bien con los que representan mayor capital político.

Por ejemplo, Morena votó por hacer obligatoria la presencia de los jóvenes de 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, los muchachos trabajadores subsidiarán a los que ni estudian ni trabajan.

Otra medida para “captar” más recursos y que se adelantó este fin de semana, mediante un decreto presidencial, es la legalización de los autos chocolate.

Los ingresos obtenidos por este rubro serán utilizados por Hacienda, y no por los gobernadores, para tapar baches. Mientras que en la industria automotriz se agudiza la peor crisis de su historia.

Pero todo hace pensar que, a nuestros congresistas, los efectos negativos de sus malas decisiones les hacen lo que viento a Juárez.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, Erasmo González, declaró que la Ley de Ingresos 2022 no sufrirá cambios.

Por su parte, el presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, intensificó acercamientos con el PRI e informó que diputados y senadores pactaron trabajar en conjunto la Ley de Ingresos, lo que se verá en las próximas horas.

Todo es incierto hasta el momento. Pero lo que decidan repercutirá en la conformación del Presupuesto 2022. Aunque me adelantan en Palacio Nacional que cada vez dejan menos margen de maniobra en el manejo presupuestal a gobernadores.

Para muestra un botón. El fondo para desastres naturales no aparecerá por segundo año consecutivo. El dinero para atender los efectos de las catástrofes será administrado por la Secretaría de Bienestar, a cargo de Javier May. Ya no dejarán que los gobernadores repartan el dinero a su antojo o se lo roben.

Este negocio cambiará de manos, como lo harán con el uso de los recursos que obtendrán mediante el endurecimiento de medidas fiscales. La misma gata, pero revolcada.

CIERRAN FILAS. En la Cámara de Diputados, confían plenamente PRD y PAN que el PRI, encabezado por Alejandro Moreno y Rubén Moreira, irá con ellos en el rechazo a la Reforma Eléctrica de López Obrador. Me dicen que una treintena de diputados priistas, incluidos los de Coahuila, ya dijeron que no van con el proyecto presidencial, lo mismo que los priistas del Senado, encabezados por Miguel Ángel Osorio.

SILENCIO. AMLO atribuyó a una grilla sindical el problema en Dos Bocas. Y la que no ha dicho esta boca es mía, es la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Eso sí, empeñó todos los recursos a su alcance para quitar el contrato colectivo a un viejo sindicato de la CTM, en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato. Pero no es capaz de poner orden en las obras emblemáticas de la 4T.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En materia presupuestal, el equilibrio debe conseguirse mediante el recorte del gasto imprudente y no mediante más impuestos que socavan los incentivos y la producción.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

