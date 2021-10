En el círculo más cercano al presidente López Obrador están seguros: la iniciativa de reforma eléctrica que está en la cámara de diputados se aprobará.

Saldrá, calculan, con los votos a favor de Morena y sus aliados —PT y Verde—, y una veintena de legisladores del PRI y MC que la apoyarán. Son sus cuentas. Ambos partidos de oposición, en su mayoría, irían en contra de la iniciativa, pero se dividirían para aportar los votos necesarios.

Unos 20 diputados del tricolor —de los 71 que tiene— votarían a favor; entre cinco y siete de MC —de 23—, también lo harían. En el discurso, ambos partidos se posicionarían en contra, pero en los hechos pondrían los votos necesarios para que se alcanzaran las dos terceras partes de los votos necesarios. Morena con sus 201, Verde con 43 y PT 33, sumados a los entre 20 y 27 de PRI-MC, rondarían los 300.

Cierto, la mayoría calificada —necesaria para una reforma constitucional—, se alcanza con 333 votos, pero una parte toral de la operación pasará, nos adelantan, por un manejo quirúrgico de las ausencias en la sesión en que se votaría la reforma. Y ahí no solo PRI y MC pondrían de sí, sino probablemente lo harían otros partidos de oposición.

A final de cuentas, se requiere que quienes estén a favor no falten, y que una veintena de quienes votarían en contra no vayan; entre el 5 y 8 por ciento de los legisladores opositores. En el cálculo, que comparten un par de fuentes del círculo presidencial, la iniciativa se aprobaría en la primera quincena de diciembre, una vez que la negociación presupuestal deje satisfecha a una parte del tricolor y el partido naranja, que están ya en esa operación.

A lo enviado por el presidente, se harán algunas modificaciones, pero lo sustancial —robustecer a la CFE— se mantendrá. “La reforma eléctrica se aprobará. En la cámara sale, tendremos los votos. La bronca estará en el Senado”, nos dicen. Veremos. Ese es el cálculo que tienen en Palacio Nacional. También saben que es la primera gran prueba en operación política para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

•••

El PRI es el fiel de la balanza. Nadie lo duda. Y aunque Alejandro Moreno, su dirigente nacional, asegura que “al PRI nadie lo presiona”, lo cierto es que las presiones, de un lado y otro irán creciendo. La reunión en el CEN del tricolor, entre presidentes de PAN, PRI y PRD, y los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, no solo fue para demostrar “unidad”, sino para encarecer el costo de cualquier decisión al tricolor. Por ahora, se dan a desear. Aunque digan que no, están negociando.

•••

OFF THE RECORD: ¿Qué tan alineados andarán en la oposición que los coordinadores parlamentarios de PAN, PRI y PRD en San Lázaro presentaron una acción de inconstitucionalidad en la Corte sobre lo que hace menos de dos meses aprobaron los senadores del PAN, PRI y PRD, sobre revocación de mandato? O no se hablan, o andan medio perdidos.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

MAAZ