Un deportivo con clase y elegancia ¡Conócelo!

Mercedes Benz lleva reinventando este modelo por más de 25 años, si, hablo del Clase C, mismo que es de los más reconocidos y apreciados de la marca, y cuando se habla de clase y elegancia, Mercedes Benz sabe hacerlo increíble y el nuevo Clase C 2022, no ha sido la excepción.

Cada año se busca que este modelo se adapte a los nuevos gustos y necesidades de las generaciones, pero creo que jamás ha perdido su esencia y es por ello que gusta tanto y sorprende, porque se moderniza pero el alma sigue intacta. Antes de hablar de la nueva generación, me gustaría ir a un viaje en el tiempo, únicamente para traer al primer modelo que salió de este, que realmente no tenía el nombre que ahora conocemos como el “Clase C”, aunque el nombre sea diferente, sí podemos decir que el primero en salir de esta familia fue el modelo 190, conocido internamente como W201.

Este vehículo se empezó a fabricar en 1982 y continuó en producción hasta 1993. En ese año, el Mercedes 190 dijo adiós para dejar su lugar al Mercedes Clase C; o, dicho de otra forma, se pasó del W201 al W202. Es en este 1993 cuando empieza oficialmente la vida del modelo. Esta primera generación del Clase C se presentaba más robusto y pesado que el 190. Tenía un mayor espacio interior y su alto rendimiento en velocidad crucero. Los materiales del vehículo eran de gran calidad y me parece increíble que para la época ya se ofrecían distintos diseños como classic, elegance o sport. El Clase C W202 ya se presentaba con opciones de 4 o 6 cilindros y otro de los aspectos en los que destacó sobremanera este modelo fue en seguridad ya que se lanzó con ABS y con bolsa de aire central para el conductor, posteriormente se actualizó e introdujo de serie las bolsas de aire para el copiloto y los laterales.

Teniendo este primer modelo en mente, puedo notar realmente la evolución que ha tenido y destacar que sigue implementado sistemas nuevos para la época e innovando en el sector.

Este nuevo modelo se presentó entre rituales y un despliegue de luces, todo esto en presencia de Jaime Cohen, CEO de la marca para nuestro país, y la presencia de Thalía Castro Directora de Marketing de Mercedez Benz México y el gran equipo que conforma la marca. Como se puede notar el diseño es propio de la marca, que deja todo por hacer sentir al propietario en un nivel superior cuando porta el vehículo.

Cuenta con un motor turbo L4 Mild Hybrid de 1.5L, 204hp y 221Lb-Pie, con una velocidad máxima de 246km/h, cuanta con tracción trasera y una caja automática de 9 velocidades. Todos los sistemas de seguridad y asistencias, pronto las podré verificar en la prueba de manejo, pero lo que si pude constatar es que el nuevo diseño de faros, se ve espectacular y la parrilla frontal me sorprendió, no sólo porque tiene todo el detalle, sino porque pensaron en un lugar para la placa sin que se opaque la belleza del auto.

La única versión disponible por el momento es la C 200 Sport.

El paquete Sport en México incluye parachoques específicos y rines de aluminio de 18" con diseño AMG. Opcionalmente cuenta con el paquete Night AMG que muestra detalles negros.

Lo que sin duda es un gran plus, es el sistema de infotenimiento MBUX de nueva generación, y la enorme pantalla vertical de 11.9". Este sistema responde al comando de voz "Hey, Mercedes" , esto para controlar diferentes funciones del vehículo e incluso del hogar, con la función Smart Home.

Es el primer modelo de la marca en ofrecerse únicamente en configuraciones electrificadas y mínimo un sistema micro-híbrido para cada versión.

Mercedes Benz lo sabe hacer bien y a mi parecer el precio está en un muy buen rango para el nivel del auto, consideremos que hoy estamos viendo que un buen auto equipado a tope premium o no, llega a superar los $500,000 pesos, y este que resulta ser de marca premium arranca en $1,028,900 pesos.

Y como digo siempre, con clase todo es mejor.

POR ANA NARRO

