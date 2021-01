Si tu vecino te alaba y felicita, algo necesita

Uno de los mitos por los que transitamos los mexicanos es aquel en el que Estados Unidos está ahí para salvarnos de cualquier amenaza a nuestra economía y democracia. Algunos incluyen el tema de seguridad. Falso.

A este mito se suma el eterno análisis respecto a qué es más conveniente para México, ¿un gobierno demócrata o uno republicano? La respuesta debería de ser, un buen gobierno en México y eso incluye uno que no base la economía en las remesas y la esperanza en las decisiones de otros o la defensa de una soberanía basada en conceptos del pasado.

Hay un tercero que nos está haciendo mucho daño y es comparar el momento político de Estados Unidos con el de México. Las intermedias y renovación de la Cámara de Diputados no es realmente comparable con el fin del primer término de un presidente norteamericano, la posibilidad de reelección y la renovación de parte de sus legisladores. Aquí la continuidad del presidente por tres años más está constitucionalmente garantizada, lo demás es arma política.

La llegada de Joe Biden y Kamala Harris debe ser vista, primero, como un respiro para una parte de la humanidad. Segundo, como un momento para la recuperación del verdadero sueño americano -el tema de migración será clave- y, tercero, el poder al servicio de generar ciertos equilibrios a nivel global. Dejemos el egocentrismo y pensemos que la decisión del pueblo norteamericano va más allá de México, aunque muchos mexicanos hayan votado.

Romper mitos nos ayuda a enfrentar realidades, sobre todo en tiempos en los que los indicadores económicos son engañosos porque, como hemos analizado antes en este espacio, están construidos para otras realidades y tipos de crisis.

Vaya retos tiene la nueva secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. El primero, es administrar las esperanzas y expectativas de la recuperación económica alrededor del TMEC, un tema profundamente técnico que no tiene escala en la política coyuntural de un sexenio y que encuentra en un mal entendimiento de la soberanía en tiempos de la globalización el principal obstáculo.

El segundo, generar equilibrios entre la economía, las finanzas nacionales lideradas por el secretario Herrera y la visión política y de la historia del presidente López Obrador. No es tiempo del presente en función del pasado, sino del presente delineando el futuro, que tiene como eje la incertidumbre y el cambio.

A diferencia de lo esperado por los que leen la economía y las finanzas a la antigua, no hay reacción posible de los mercados ante la presentación del programa de reactivación económica porque ya son inmunes a las palabras o discursos. Basta ya de notas haciendo noticia sobre la (in) movilidad del peso o la bolsa de valores. Dejemos de darle importancia a lo que no la tiene.

Son cuatro conceptos a los que debemos dar seguimiento de lo establecido por la secretaria Clouthier: (1) actualización digital, (2) apoyo a negocios formales, (3) fomento y facilitación de la inversión y (4) facilitación del comercio y optimización de tiempos. El dinero es como el tiempo, no espera.

#Condusef. Oscar Rosado entiende bien que la transformación pasa por todos. Esta trabajando en la construcción el programa de Jornada de Orientación Financiera que entiende que la salud financiera de México pasa por #LaBilletera de cada mexicano. “Libertad y sinergia” es el eje de su visión sobre la que ya puso manos a la obra. Hay que darle seguimiento.

POR ÓSCAR SANDOVAL

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ