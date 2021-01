¡Qué humillante! ¡Le prohibieron la entrada a Televisa!

El lunes llegó muy bañado y perfumado a Televisa ¡pero oh sorpresa NO dejaron que penetrara (sin albur)! Su intención era ser el primero de la fila en la caja de Televisa San Ángel (que abre a las 9 de la mañana), por eso se presentó muy temprano (8:20 a. m), ¡pero de nada le sirvió!, pues las empleadas del área de ingresos no le permitieron entrar. "Usted no está en la lista de personas autorizadas a acceder, por lo tanto aunque insista no puede pasar". Pese a esa negativa él insistía e insistía, sin embargo la respuesta fue la misma: "no, no y no". Entonces Arturo Carmona no tuvo de otra que retirarse como decía mi abuela, "con el hijo atravesado". Supe que el actor iba a cobrar el dinerito correspondiente a los días que suplió al 'Burro' Van Rankin en 'Hoy'. Desafortunadamente solo fue a dar la vuelta en balde.

NO LA FELICITARON

Me cuentan que la única integrante de Kabah que ayer felicitó por su cumpleaños a María José fue Daniela Magun. Sí,solamente ella le dijo "albricias" a la que fue su compañera de agrupación. Les demás (entiéndase Federica, el Apio, René y Sergio) ¡ni un gélido emoticón le enviaron! Por cierto, María José, Belinda y Ricky y Mau serán les asesores en la próxima temporada de 'La Voz... Kids'.

CODICIADA



La buena racha laboral por la que atraviesa Erika Buenfil ¡está imparable! La actriz no solo recibe a diario ofrecimientos de marcas y patrocinadores que quieren ligar sus productos o servicios con ella, también tiene propuestas de TV Azteca y Televisa. Sí, la televisora del Ajusco le ofrece protagonizar el capítulo con el que reinaugura sus programas unitarios (y que van a ser producidos por Rafael Uriostegui). Televisa por su parte le ha hecho dos invitaciones: un personaje importante en 'Diseñando tu Amor' (telenovela que producirá Pedro Ortiz de Pinedo) y el protagónico de 'Vencer el Pasado' (cuya productora es Rosa Ocampo). ¡El trabajo le llueve!

ESTRENA PROGRAMA EL LUNES

Maricarmen la 'Güera de las Estrellas' arranca emisión esotérica el próximo lunes en Heraldo Televisión (Canal 10 de t.v. abierta). Sí, a partir de la semana que viene la psíquica va a tener su propio programa (cuyo título es 'Tu Destino con la Güera de las Estrellas' y pasará de L a J de la 1 a la 1:30 de la tarde).

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Laura Pérez Cisneros será la enviada especial que Radio Fórmula va a desplazar a Washington, del 19 al 21 enero, para cubrir el traspaso de poder estadounidense.

SERÉ BREVE

No me perderé la cara que le hará hoy a Marisol González.

Por hoy es todo. Nos leemos el viernes venidero.

Postdata. Reduce, reutiliza y recicla.

