Entre la tragedia y la comedia. Si no fueran tan trágicas las consecuencias de un mal gobierno, lo que vivimos sería más propio de una comedia. No dejamos de sorprendernos de tantas ocurrencias y justificaciones. El pueblo no puede ver el fruto de una transformación, citada en exceso. No es más que lo mismo con otras caras, pero más resentidos. Pobres de los mexicanos, una población a la que se le priva de futuro”.