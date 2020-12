No cesan criticas contra el gobierno de la 4T por la corrupción

Si la solitaria celebración del Grito de Independencia y el mini desfile militar de los pasados 15 y 16 de septiembre costaron 3 millones de pesos más que la misma celebración de 2019, y de pilón fueron asignados a la misma empresa y otra vez POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, nos deja en claro por qué The Wall Street Journal se pregunta ¿cuál es la diferencia? (en México). El diario neoyorquino comenta los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero a escondidas y señala que, a pesar de la promesa del Presidente mexicano, encuestas en nuestro país muestran que la corrupción aumenta. Y que conste que la de The New York Times no es la crítica de ningún “pasquín inmundo”.

*Para aquellos ilusos que abrigan esperanzas en la próxima consulta para que expresidentes y exfuncionarios corruptos sean juzgados y vayan a la cárcel por sus abusos y desfalcos, ahí están las palabras del rector y decanos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, quienes dejaron claro que el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de nuestro país, Luis Videgaray, es miembro distinguido y sigue siendo bienvenido en esa casa de estudios. Acá en México, Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto, uno muerto de risa en su lujosa casa y el otro viviendo a todo lujo en España, muy quitados de la pena. ¡Upsss!

*Empezaron las protestas de estudiantes que, por FALTA DE CUPO, se quedaron fuera de instituciones de educación superior, como el Politécnico o la UNAM, pese a tener calificaciones aprobatorias. Es momento de redireccionar el presupuesto y ampliar la capacidad financiera de esas instituciones de excelencia para que puedan descentralizarse, crecer y recibir a jóvenes capaces y con interés de prepararse, en lugar de seguir tirando recursos en fallidas universidades patito del gobierno capitalino, que tienen un bajo nivel académico, han resultado ser refugio de “profesores” que cobran sin asistir, y espacio de jóvenes que usan sus instalaciones para consumir drogas y alcohol. El tema urge, México requiere profesionistas de primer nivel, no resentidos sociales.

*La buena nueva es que de octubre a diciembre de este año el empleo crecería 1% comparado con el tercer trimestre del año, según la Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower Group, en la que se señala que en el trimestre actual la tendencia será en caída de 9%. Los estados con expectativas de crecimiento de empleo mayor son Durango, con 25%, y Baja California Sur, con 15%, mientras que las proyecciones más discretas son para Puebla, con -11%, y Estado de México y Aguascalientes, con -10%.

*El que asegura ir en caballo de hacienda por una diputación federal o de nueva cuenta por la alcaldía capitalina de Álvaro Obregón es el experredista y ex del Verde Ecologista, Leonel Luna, sólo que para los comicios del próximo 2021 lo hará bajo las siglas del ¡PAN!, lo que tiene de uñas a más de uno en las filas del blanquiazul.

*Cae por cuarta semana consecutiva la aprobación del presidente López Obrador. En siete días baja de 53.5%, el domingo 13, a 52.8%, ayer, 20 de septiembre, siete décimas de punto en ese lapso, según Consulta Mitofsky.

Por Enrique Muñoz

