Turismo 2020: Winter is coming

Primer episodio de Game of Thrones. Ned Stark menciona esa frase, para simbolizar el terror que se aproximaba: Winter is coming, que es, de alguna manera, una definición magnífica de los miedos que habría de enfrentar.

Y en el mundo turístico de hoy, apenas comenzábamos a disfrutar de los primeros rayos de luz de la primavera, cuando se nos presentó el terror del invierno, representado por la pandemia.

Y, así, sin más ni más, pasamos de marzo a diciembre, en un vertiginoso abrir y cerrar de ojos, tratando de entender este invierno, que nos está durando un año completo. En diciembre de 2019, el Secretario de Turismo Miguel Torruco dijo: “La actividad turística camina con paso firme, manteniendo su ritmo de crecimiento”. Así se veía el cierre del año y el inicio de 2020.

Sin embargo, nunca olvidaremos ese 13 de marzo, en el que vimos por última vez a muchos compañeros de trabajo, amigos y, en algunos casos dramáticos, a algunos de ellos, que ya no volveremos a ver.

Y aquí, algunos datos de la temperatura de este crudo invierno: De enero hasta agosto, los ingresos por visitantes internacionales cayeron 56%, los vuelos nacionales tuvieron un decremento de 51% y el porcentaje promedio de ocupación, según datos de DATATUR, fue de 36% (considerando que enero y febrero fueron espléndidos meses de ocupación en los principales). Esta es una síntesis de qué tan bajas fueron las temperaturas turísticas en este año.

En la medida que fuimos saliendo de la sorpresa y reaccionando ante la nueva realidad, en todo el mundo comenzamos a sentir nuevamente, esa profunda necesidad de viajar, de superar el congelamiento en el que estuvimos por más de seis meses y despertarnos nuevamente para salir, para regresar al mundo de los viajes y turismo.

Sin embargo, la famosa nueva normalidad, nos preparaba algunas peculiaridades. La primera de ellas, lo que se ha dado en llamar low touch economy o economía de bajo contacto, que es el nuevo estatus de la sociedad y economía, alteradas por la COVID-19.

Su principal característica es que hay muy poco contacto (de ahí el nombre), altas medidas sanitarias, nuevos comportamientos humanos y cambios en las industrias. Este paulatino renacimiento turístico me lo confirma el estudio que emite el equipo de STA Consultores, que dirige Arik Staropolsky y tomo de su reporte algunos datos que nos hacen pensar que estamos saliendo de este crudo invierno turístico.

La nueva regla de juego para los mexicanos (54%) es viajar, pero en familia, que es el territorio más seguro; la mayoría de nosotros preferirá escoger hoteles de marca conocida, lo que refuerza el valor de la reputación de las marcas y la confianza que éstas generan.

Y aunque 61% de los viajeros planea reducir sus gastos de viaje (este invierno forzado congeló también nuestra economía), 4 de cada 10 estarían dispuestos en 2021 a pagar tarifas más altas a cambio de la garantía de la sana distancia o para cubrir una póliza de cancelación de viajes.

Los viajeros mexicanos estamos planeando nuestros viajes, haciendo una selección de destinos accesibles por carretera, buscando establecimientos con espacios al aire libre, en contacto con la naturaleza y con buena conexión de internet.

Curiosamente, algunos hoteles de alta gama en México están hospedando turistas de negocios, que decidieron cambiar el concepto de home-office por el de hotel-office, y trabajan muy cómodamente, en instalaciones que ofrecen una gran comodidad y ambiente de lujo (Ritz Carlton Cancún, por ejemplo).

Y, para cerrar esta invernal lectura, queda la reflexión de qué es lo que van a exigir los viajeros de sus proveedores de servicios turísticos: Marcas y productos responsables con el medio ambiente, organizaciones que cuiden y consoliden su reputación, responsabilidad social y recursos humanos cada vez más y mejor capacitados para atender y entender las necesidades de los viajeros.

-¿Is the winter gone?... Aún no, le diríamos a Ned Stark, pero vamos de salida.

POR ROBERTO GAUDELLI

@ROBERTOGAUDELLI