Lo que se perderá en 2021 con la desaparición del PETC

La desaparición del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 ha sido uno de los peores golpes que la educación básica ha recibido.

Este programa que atiende a 3.6 millones de niñas, niños y jóvenes en contextos de pobreza y desigualdad y ha funcionado efectivamente desde su creación empezó su peor declive y tortuoso camino a la desaparición de su clave presupuestal cuando en 2019 se le recortó, sin explicación, la mitad de su presupuesto para 2020, es decir, pasó de 10 mil millones a 5,100 millones de pesos para cubrir mayor tiempo de aprendizaje, alimentación en la mayoría de los casos y un sitio seguro para niñas y niños mientras sus madres y padres trabajan.

Con este recorte, para mediados de este año, la Secretaría de Educación ya se había gastado casi en su totalidad los recursos de este año, lo que ocasionó quejas y cuestionamientos públicos sobre la necesidad de mantener un programa vital en la recuperación de aprendizajes una vez que la pandemia ceda y las niñas, los niños, los jóvenes y sus maestros puedan volver a encontrarse en las aulas.

En Mexicanos Primero hicimos llamados una y otra vez, hablamos de los beneficios de este programa y de la importancia que ha tenido en el cierre de brechas al aprendizaje y la atención que otorga para que niñas y niños que viven en comunidades de más alta marginación, puedan ejercer su derecho de aprender.

Pero ni el ejecutivo que hizo el proyecto de presupuesto ni las y los diputados que lo aprobaron repararon en ello. Y pese a los constantes llamados de familias beneficiadas, maestras y maestros, estudiantes, la sociedad civil e incluso autoridades educativas estatales, dejaron sin presupuesto al programa, aprobaron cero pesos para las escuelas que atienden a las familias que necesitan apoyo de la escuela para que sus hijas e hijos aprendan lo que necesitan, estén en un sitio seguro mientras sus padres y madres trabajan, y reciban alimentos.

El año que entra el PETC ya no tiene ni recursos ni una clave presupuestal por la qué pelear. En 2021 reabrirán las escuelas pero ya no serán de tiempo completo, no habrá jornadas ampliadas de aprendizaje ni servicio de alimentación.

Nuestra tarea será luchar por recuperar el programa pero también seguir pugnando para que en los siguientes años la autoridad piense en las niñas, los niños y sus docentes antes de proponer o aprobar el presupuesto, que revisen los programas que han tenido buenos resultados como el PETC y que los recursos sean repartidos y ejercidos para ofrecerles una educación inclusiva, integral, intercultural y de excelencia como lo establece nuestra Constitución, y que no sólo se logra con becas.

POR LUZ ROMANO

*DIRECTORA DE COMUNICACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO

@LROMANOE