Humo blanco en Zacatecas

Aunque nos dicen que no fue sencillo, salió “humo blanco” en la sede de Morena para designar a David Monreal como candidato a la gubernatura de Zacatecas, lo que significa que no sólo va por la revancha, sino por construir la unidad, especialmente con el grupo del senador José Narro Céspedes, quien se quedó en la raya.

Pluralidad

Intensa gira de trabajo tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana por el sureste de México. Y aprovechó para reunirse con los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila, y de Campeche, Carlos Miguel Aysa, a quienes reconoció su espíritu de colaboración con el gobierno federal a pesar de ser de partidos políticos diferentes al suyo.

Contra el lavado

Para el titular de la UIF, Santiago Nieto, la lucha contra el lavado de dinero es permanente, por lo que hará todo para cumplir con las obligaciones en la materia. Por esa razón, nos dicen que México envió su Tercer Informe de Seguimiento Intensificado ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) con lo que buscan mejorar su posición en el ranking internacional.

Objeto preciado

Las vacunas vs. el COVID-19 se han convertido en una de las cosas más preciadas de los últimos días. En Nuevo León, hicieron coperachas con empresarios para adquirirlas; mientras que los trabajadores del Metro en la CDMX, encabezados por Fernando Espino, piden entrar en la primera etapa de vacunación porque mueven a seis millones de personas al día.

Madruguete

Quien está más que apuntado para ir en busca de un puesto es el ex perredista y ex priista en Magdalena Conteras, Héctor Guijosa. El viernes tuvo una cena con varias personas, por lo menos 25, donde aseguró que será candidato. Los madruguetes nunca faltan, pero no garantizan el triunfo. Sobre todo porque no hay convocatoria de Morena en la Ciudad de México.

