Los Emilio’s: Zebadúa sigue la ruta Lozoya

Los patos le tiran a las escopetas. Los pillos, purificados. Premiados por “colaborar” con las autoridades. Eludiendo la acción de la justicia bajo promesa de escalar acusaciones y salpicar a sus superiores. Delatar, para librar la cárcel. Embarrar a otros, para ganar impunidad.

No sólo es el caso en torno al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Él trazó el camino que varios más habrán de seguir. Ahora aparece en escena el ex Oficial Mayor de Sedesol y Sedatu, y mano derecha de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, sobre quien pesan señalamientos por millonarios desvíos de recursos, corrupción y lavado.

Zebadúa, que no se entendería sin Robles –de quien era cercanísimo operador-, buscaría sacudirse los señalamientos por la llamada “Estafa Maestra”, que implicó un desfalco por más de 5 mil millones de pesos del erario, señalando a su exjefa, a otros integrantes del gabinete presidencial –marcadamente a quien fuera secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong-, y al jefe de todos ellos, el expresidente Peña Nieto. Además, explicaría el teje y maneje de las triangulaciones de recursos de las secretarías al PRI, para financiar campañas.

•••

Una serie de amparos y un cerco protector gestionado en tribunales de Chiapas –de donde es originario-, han impedido que sea llamado a rendir cuentas. La FGR no ha logrado obtener ya no digamos una orden de aprehensión, ni siquiera de presentación. Pero, ante la montaña de señalamientos, por su presunta participación en la firma de contratos irregulares y falsificación de firmas para celebrar falsos convenios con empresas y universidades de varios estados, Zebadúa se habría acercado a la Fiscalía para negociar. El diario Reforma publicó el pasado lunes que, de acuerdo con “fuentes del gobierno federal (…), hace apenas unos días el exfuncionario acudió a la FGR para solicitar el criterio de oportunidad; es decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal”. La ruta Lozoya.

Buscaría, confirman a esta columna fuentes de la Fiscalía, que su negociación cobijara también a su círculo más cercano. Entre otros a su hermano, José Ramón Zebadúa. En la indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, se habrían localizado “operaciones inusuales” en sus cuentas bancarias.

Zebadúa quiere repetir la fórmula de su tocayo. Él como otros, parece notar que no es necesario probar nada: con embarrar basta. El show no exige más.

•••

- OFF THE RECORD El otro Emilio, Lozoya, fue visto en Ixtapa hace unos días. ¿Estuvo ahí con autorización de la FGR? ¿Quién y por qué le permitió dejar el Valle de México? ¿Y el brazalete que le se le colocó? Han pasado más tres meses de su llegada a México, ¿qué elementos ha aportado a la investigación, más allá de salpicar a decenas de personas? Mal, no la ha pasado. En el domicilio en CDMX, en el que vivió las primeras semanas tras su llegada al país, organizó reuniones sociales. En Ixtapa, aprovechó hasta para tomar el sol.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN