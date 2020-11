La pandemia que afecta a las mujeres

Hace 20 años la ONU institucionalizó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; aunque desde hace muchos años la fecha se convirtió en emblema para el feminismo, este año la importancia de alzar la voz es doblemente importante.



Por un lado es oportunidad propicia para recordar que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras en el mundo, y desde luego en nuestro país, debido a la impunidad que siguen teniendo los agresores, y el silencio, estigmatización y vergüenza de las víctimas.



Este año, además, el confinamiento que el mundo entero se vio obligado a tener a consecuencia de la pandemia del COVID-19 acentuó los niveles de violencia en casa, visibilizando que ésta es la otra pandemia que las mujeres enfrentan día con día.



Desde China nos llegaron las primeras noticias, no sólo de esta nueva enfermedad, sino de mujeres violentadas por sus parejas, mientras pasaban el confinamiento, situación que se repitió en Europa, América Latina y México.



Acá en México la violencia contra las mujeres nos dice que el feminicidio registró un incremento de 1.5% de septiembre a octubre de este año, y que de enero a octubre se cometieron 801 asesinatos de mujeres en todo el país, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



En el primer semestre, las llamadas de emergencia al 911 tuvieron un aumento; en ese período hubo mil 674 homicidios dolosos y 566 fueron feminicidios, hay 19 alertas de violencia de género contra las mujeres (AVGM) declaradas y 12 solicitudes más, y 4 de cada 10 mujeres mayores de 18 años sufrieron violencia sexual



A este panorama se suman los recortes presupuestales de este año a programas destinados a la atención y prevención de la violencia contra la mujer, falta de coordinación, falta de resultados de las Alertas de Violencia de Género, misoginia y machismo institucionalizado.



Frente a este panorama pareciera que hay poco que hacer, pero no lo haremos. Las mujeres están acostumbradas a luchar y defender sus derechos, por eso es fundamental que no nos quedemos calladas y mucho menos inactivas.



Es fundamental seguir gritando y exigiendo respeto a nuestros derechos en todos los espacios, no sólo el familiar, laboral y escolar, también en la vida política donde también hay violencia y mucha.



Este 2020 el tema global será “Pinta el mundo de naranja: Financiar, responder prevenir, recopilar”. Además, se lanzará la campaña ÚNETE de aquí a 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres, que forman parte de las acciones mundiales para generar consciencia.



El camino que tenemos por delante sigue siendo largo y los retos enormes, pero juntas seguiremos luchando, el propósito es que las próximas generaciones de mujeres vivan sin violencia.

POR KAREN QUIROGA ANGUIANO

* SECRETARIA DE IGUALDAD DE GÉNEROS DEL PRD

@KARENQUIROGAA