Los entripados de una chaira

Pues apenas estaba yo digiriendo las declaraciones de mi Presidente acerca de la inundación de Tabasco… y !moles¡, que desestiman los cargos contra el General Cienfuegos, y que viene de regreso.

Miren, lo de la inundación, aunque sigue generando polémica de si se tomaron malas decisiones, o tardías ante la falta de comunicación interinstitucional… la actitud de mi PROFETA DE MACUSPANA de asumir toda responsabilidad es más que valiente. Yo pensaba, pues, ¿por qué tanto defender a Bartlet? Pero tras la corrupción de tantos sexenios donde al parecer no se hizo lo suficiente ni de forma permanente, pues se hizo uso del dilema ético planteado desde La Ilíada, donde Ulises tiene que decidir entre cruzar el mar, caer en los tentáculos del espantoso monstruo Escila y perder seis compañeros o lanzarse al peligroso Caribdis (enorme remolino de agua) donde a toda la tripulación se la hubiera cargado el payaso.

Y claro, sintió gachito, pero eligió perder sólo seis de los suyos. Quienes estudian el papel del desempeño de un verdadero líder, abordan una de las facetas más dolorosas,y es la de tomar decisiones en soledad. Tenemos entre 150 mil y 200 mil personas que lo han perdido todo, con mucha pena, pero afortunadamente sólo ocho perdieron la vida en semejante asunto y una más por electrocutarse al tratar de echar andar una bomba para evacuar el agua.

Los pobladores no tenemos que padecer las decisiones de los gobernantes en nuestra persona, ni en nuestras propiedades, por eso mi Cabecita de Algodón les dijo “está bien que hayan salvado la vida por sus pertenencias, no se preocupen”, y él está prometiendo “que les será reparado el daño”.

Faltaba más, lo interesante ahora es ubicar dónde anda el varo del Fonden. Ora' bien, lo del General Cienfuegos me frunce Francia, pero atrevámonos a verlo como un gran logro de la diplomacia mexicana ante los gringous.

Nunca les habíamos ganado UNA. Muchos opinólogos ya aseguraban que el Gobierno no iba permitir que se juzgara a Cienfuegos y denigrar a todas las Fuerzas Armadas del país. Y así sucedió.

De hecho cuando la jueza desestima los cargos de Cienfuegos aclara que esto es un asunto y decisión de “muy arriba”. Aquí el sospechosismo nos gana con teorías como: A) El Gobierno de allá no vería suficiente dinero rescatable pa' seguir el juicio. B) No tenían las pruebas suficientes.

C) Cienfuegos no tiene la residencia norteamericana ni tiene inversiones allá. D) Podría haber hablado y embarrado a media DEA. E) El gobierno mexicano se fajó los pantalones y amenazó con no volver a colaborar en temas de narcotráfico con EU.

F) Se conjuró un conflicto internacional muy canijo y uno nacional con las fuerzas armadas. Elija usted. Ora', le recomiendo que no coma aguacate porque Cienfuegos viene como repatriado y libre.

Algunos lo recibirían con mariachi y fuegos artificiales. No aclarará ni lo del narco ni lo de Ayotzinapa...y su barrio lo respalda.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA