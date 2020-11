Con luz propia

Verlo caminar por los pasillos de nuestra empresa fue sin duda impactante. Vestido casual y con su cubrebocas saludaba a quienes lo miraban. Ese gesto de levantar la mano para saludar mientras se dirigía hacia la cabina de radio irremediablemente envió mi mente a casi 27 años en el pasado cuando aquel candidato a la Presidencia de la República llegó a esa cabina de radio para ser entrevistado.

Casi tres décadas después Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de aquel candidato malogrado retoma el camino de su padre para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano para gobernar Nuevo León. Con 35 años, nacido en Magdalena de Kino, igual que su padre, casado con dos hijos, luego de un largo periodo de preparación en la política, Luis Donaldo Colosio Riojas compite por un cargo de elección popular que le dará la posibilidad de hacer, con planes y luz propia, lo necesario para hacer crecer al estado de Nuevo León.

En la entrevista, luego de compartirle aquel lejano recuerdo que tengo de su padre cuando tuve la oportunidad de saludarlo y entrevistarlo, noté claramente como su rostro se transformó al conocer una anécdota que seguramente no conocía ya que en ese entonces tenía ocho años. Nos dijo que el pasado miércoles 18 de noviembre, para él era un día especial, porque estaba en recuerdo de su madre, Diana Laura Riojas quien murió el mismo día, pero de 1994.

Después, un breve silencio mientras su mirada reflejaba el recuerdo del dolor por la muerte de sus padres con tan sólo ocho meses de diferencia. Sin embargo, entusiasmado por ese recuerdo nos dijo algo que no es común en los políticos mexicanos. Acordó competir por la candidatura del Movimiento Ciudadano contra su amigo, pero adversario Samuel García, con una especie de duelo de propuestas e ideas. En un México donde los políticos se descalifican unos a otros, una confrontación de propuestas sin duda alguna resultaba algo nuevo.

Absoluta justicia, absoluto respeto, hacer política de categoría, fueron los compromisos del joven político quien se siente orgulloso de dos iniciativas que se aprobaron por unanimidad en el congreso de Nuevo León pero que busca, en el futuro, se aprueben a nivel nacional: el derecho de luto y el derecho a la paternidad masculina. Iniciativas centradas en el inicio y el final de la vida. Dijo Luis Donaldo que él no se va a marear con lo que la vida política le traiga. Le pedí que no se deslumbre, que no se “maree”. Que México necesita políticos aterrizados en quien confiar y aseguró que estas responsabilidades no se las toma a la ligera.

***

Corazón que sí siente: “Usted disculpe” de la justicia estadounidense al General Salvador Cienfuegos quien llegó a México libre de señalamientos y culpas. Aunque la jueza Carol Amon sembró la duda al asegurar que hubo un acuerdo entre dos gobiernos. No se quedó con las ganas.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX