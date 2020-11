El reto que los diputados tienen

Esta semana, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (CPCP) entra en la fase final de análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que presentó el Poder Ejecutivo. Hemos denunciado que este proyecto plantea el presupuesto para educación básica más regresivo de los últimos tiempos.

Los recortes propuestos ni siquiera fueron planeados para atender las necesidades generadas por la actual crisis sanitaria y económica ya que los recursos no son canalizados al fortalecimiento del sistema de salud, tampoco buscan la reactivación económica y no entendemos cómo se pretende proteger a los más desfavorecidos eliminando recursos destinados para su atención. Parecen responder más a la peculiar agenda política y económica dictada desde las oficinas de Palacio Nacional y no las necesidades de las escuelas y las niñas, niños y jóvenes (NNJ) de este país.

Seguramente diputadas y diputados oficialistas enfrentan el dilema de atender a sus representados o acatar la línea presidencial. Ante esto el presidente de la CPCP, por ejemplo, deberá optar por atender los intereses de los más de 90 mil NNJ beneficiarios del programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) de su distrito y los más de 3.6 millones en el país, o dejarlos a la deriva. Al analizar las opiniones presentadas por 5 comisiones legislativas a la CPCP observamos que en ellas se abordan los impactos negativos que el PPEF contiene.

Por ello, resulta totalmente incomprensible que la Comisión de Pueblos Indígenas haya concluido que nos son necesarios los recursos destinados a educación indígena, que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables sólo solicite una tímida ampliación de 20 mdp a dos programas destinados a la atención de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o el confuso posicionamiento de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual que avala el PPEF y sólo pide considerar algunas observaciones mínimas de sus integrantes. Más atinada y valiosa ha sido la postura de las Comisiones de Educación y de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia que plantean ampliaciones basada en reducciones a algunos de los programas del régimen como La Escuela es Nuestra (LEEN, 2,500 mdp), Sembrando Vida (2,946 mdp), Jóvenes Construyendo el Futuro (1,000 mdp) así como a los partidos políticos (651 mdp).

El caso del PETC es un ejemplo de la importancia de la intervención de los diputados. Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha planteado recuperar 5,000 mdp para PETC obtenidos del presupuesto de La Escuela Es Nuestra, es insuficiente ya que sólo cubre 50% de los 10 mil millones necesarios para las 27 mil escuelas apoyadas. Este año por ejemplo los recursos se agotaron en mayo y a pesar de las promesas no hay fondos adicionales. Lo más adecuado es conservar la clave presupuestal de un programa con reglas claras de incorporación y comprobación gasto y no un programa creado para otros fines y con mecanismos comprobatorios laxos.

Diputadas y diputados, ustedes representan a personas de carne y hueso, les pedimos evitar el atropello y atraco que afectará el futuro de millones de niñas, niños y adolescentes.

POR FERNANDO RUIZ

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO

@FRUIZ_RUIZ