EL BUENO

“El virus me desafió y lo vencí. Pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus. Distanciamiento y mascarilla, siempre”. Fue el mensaje del delantero sueco Ibrahimovic para que la gente se cuide.

EL MALO

Héctor Jiménez Márquez, ahora ex secretario de educación de BCS, tuvo que renunciar luego del escándalo por la boda de su hijo a la que asistieron más de 200 personas en plena pandemia.

LA FEA

Gabriela Hernández, diputada del PRI, se tuvo que disculpar por el reto que hizo en Tik Tok con su hermano donde si uno salía positivo, el otro se contagie para que los dos estén juntos en cuarentena.