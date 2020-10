Nuevo corredor de oficinas en Edomex

En esta época de pandemia se dio a conocer una buena noticia para la reactivación económica del Valle de México. Se trata de la gran inversión anunciada por Grupo Bosque Real, de Marcos Salame, y la firma italiana Pininfarina, en el municipio de Huixquilucan, de Enrique Vargas, ya que esta semana dieron a conocer conjuntamente la construcción de Torre Designo, un complejo de oficinas de 45 mil metros cuadrados que costarán 135 millones de dólares.

Lo anterior demuestra la confianza de este grupo empresarial no solo por el municipio con la mayor plusvalía del Estado de México, que lleva Alfredo del Mazo, si no por todo México, ya que en total han invertido más de mil 300 millones de dólares en lo que pretende ser la primera ciudad inteligente de todo el país.



Por si fuera poco, Torre Designo será de los pocos inmuebles en todo el país que contará con la certificación internacional desarrollada por el US Green Building Council, por lo que ambos edificios cumplirán con altos estándares de sostenibilidad y cuidados al medio ambiente.

La construcción de este inmueble involucrará la mano de obra de más de 3 mil mexiquenses y aunque actualmente las oficinas se encuentran en etapa de preventa, desde ya hay varias Pymes y grandes compañías interesadas en mudarse a lo que pretende ser el nuevo corredor corporativo de la talla de Santa Fe, Bosques de las Lomas y Polanco, mismo que contará con una moderna y eficaz infraestructura de vialidad.



Así, Torre Designo ofrecerá un espacio para oficinas construidos con altos niveles de innovación y tecnología sustentable, así como una arquitectura orgánica, homogénea y extensos espacios flexibles diseñados con la tecnología que ofrece la firma de arquitectura Space.



Más sobre Díaz Mazadiego

Todo indica que entre el empresariado fue bien visto que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera la renuncia de Juan Díaz Mazadiego, que a pesar de haber sido director General de Comercio exterior durante 15 años, representaría un foco rojo para la Secretaría de Economía, por lo que el equipo de Graciela Márquez y el de Horacio Duarte en la Administración General de Aduanas, realizan las indagaciones correspondientes.

Así, sobre este personaje corren versiones que implican supuesto exceso de facultades, así como generar millonarios gastos con cargo al sector privado, debido a las demoras y almacenaje de mercancías que se detuvieron. Así, se espera que en breve se deslinden responsabilidades y se dé a conocer el resultado de las pesquisas.

Cash

Reconocimiento inédito e inusual el que recibió Zanfer Promociones, de Fernando Beltrán Rendón, por parte del Consejo Mundial de Boxeo, ya que la tijuanense es la única promotora que ha movido cielo mar y tierra por realizar 7 funciones de box en el país, luego del confinamiento provocado por el Covid-19, específicamente en la CDMX, de Claudia Sheinbaum. Eso sí, con todos los protocolos de sanidad que dictan las autoridades. El premio vino de manos del propio Mauricio Sulaimán, y solo lo ha entregado a los otros dos promotores más importantes del mundo: Don King y Bob Arum, por lo que el empresario mexicano pasó a la historia.

POR MILÉN MÉRIDA

FINANZASALPORTADOR@GMAIL.COM

@MILEN_KA