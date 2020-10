No a la violencia con violencia

Gandhi escribió en 1927 “EXISTEN MUCHAS CAUSAS POR LAS CUALES ESTOY DISPUESTO A MORIR, PERO NINGUNA POR LA CUAL ESTÉ DISPUESTO A MATAR”. Una afirmación que recoge la esencia de su filosofía, la NO VIOLENCIA de Gandhi.

Las huelgas de hambre fueron una de las principales armas de la no violencia de Gandhi. “La fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomable”, afirmaba. Y era esa férrea voluntad la que parecía guiar sus ayunos. Pero la desobediencia civil no violenta implicaba también otros métodos, por ejemplo, la conocida “Marcha de la sal”.

La marcha se convirtió en una inspiración para los movimientos de no violencia de Martin Luther King y en 1930 la revista Time llegó a compararla con el episodio del motín del té en Boston, que desembocó en la independencia de los Estados Unidos. La marcha de la sal no tuvo el mismo resultado, pero dejó claro a los británicos el poder de la no violencia de Gandhi para unir al pueblo en su contra. Decía Gandhi “Me opongo a la violencia porque cuando parece causar el bien este solo es temporal. El mal que causa es permanente”, señalaba.

Gandhi era un ferviente partidario de la resistencia pacífica y estaba convencido de que la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Llegó incluso a decir: Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte, para impedir la violencia.

Además de sus esfuerzos por cambiar las cosas, conservamos de él otro legado, el discurso de la no violencia de Gandhi. Decenas de mensajes en defensa del amor, la honestidad y el cambio social que trasciende el tiempo y el espacio.

Ante el incremento de un sinnúmero de protestas, algunas de ellas muy violentas, en una de sus conferencias mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrados, externo su admiración a la NO VIOLENCIA de Gandhi, y dijo “No veo que afecten. Lo más recomendable es que no haya reuniones mayores, que no se aglutinen, pero no son protestas de muchas personas, no son grandes mitines y se está ejerciendo el derecho a manifestarse”. Lo que ha habido son actos de provocación, violencia, no han pasado a mayores afortunadamente. Ha actuado con responsabilidad el Gobierno de la Ciudad de México. Que se respete el derecho a manifestarse de manera pacífica, sin violencia, no es aconsejable. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, ni apagar el fuego con el fuego, externó.

En la capital del país, se encuentra un plantón de Frenaaa en el Zócalo y se han registrado marchas de diferentes colectivos de mujeres. El saldo de la última protesta feminista fue de 36 policías heridas y 13 civiles, de acuerdo con las autoridades. El Presidente agregó, “sus familiares si saben lo que están haciendo no lo ven bien, y la gente no lo ve bien……Les llamamos a ellas, y a todo su entorno, a sus familiares, a sus conocidos, a la reflexión, si es más difícil la lucha pacífica eh, Mandela estuvo 27 años en la cárcel, se sufre más.”

“Esto de una manifestación y tirar bombas puede ser muy espectacular pero es por un tiempo, hay que luchar toda la vida y cuesta más, es mucha la fatiga pero es mucho más efectivo para conseguir la causa por la que se lucha, entonces un llamado a que se abandone la violencia, como se derrumban los gobiernos autoritarios? Con la gente, con las grandes movilizaciones. Finalmente agregó, el movimiento feminista merece todo nuestro respeto pero no estoy de acuerdo con la violencia.

POR IGNACIO CABRERA FERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL DE DIPLOMACIA TURISTICA-SRE

Icabrera_f2000@yahoo.com

