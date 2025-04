SEP: ¿hay MULTAS por vender comida chatarra afuera de las escuelas?

Desde el pasado 31 de marzo entró en vigor la medida que prohíbe la venta de comida chatarra dentro de las escuelas de todo el país. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la iniciativa se anunció desde el 30 de septiembre de 2024 y tiene como objetivo contribuir a la lucha contra la obesidad infantil, uno de los problemas de salud pública más graves en México. No obstante, esto ha generado diversas dudas entre padres de familia y comerciantes que venden comida chatarra fuera de las escuelas.

Sobre las dudas que esta medida ha generado, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, aclaró durante su visita por Aguascalientes, para la inauguración del Laboratorio de Diseño de Semiconductores en el Tecnológico Nacional de México, que las restricciones únicamente son al interior de los planteles y no para quienes venden a las afueras de las escuelas. En este sentido, el titular de la dependencia aseveró que será decisión de los niños qué alimentos comprar al salir de clases.

“La prohibición es al interior de las escuelas, para que lo que los niños aprendan en el aula, puedan ejecutarlo afuera a la hora que salen al recreo o cuando terminan las clases, con apoyo de las cooperativas donde habrá opciones saludables. Queremos construir ese hábito, la apuesta es por la educación, entonces no hay responsabilidad del municipio", sentenció.

¿Qué alimentos están prohibidos dentro de las escuelas?

Los alimentos que están prohibidos podrían causar enfermedades como obesidad. Foto: freepik.

Los productos que no podrán comercializarse en las escuelas incluyen aquellos considerados como comida chatarra, que en muchos casos están relacionados con enfermedades como la obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Entre los alimentos que se prohíben se encuentran:

Pizza y pasteles: alimentos de alta carga calórica y bajo valor nutricional.

Hot dogs y chicharrones de cerdo: productos procesados que aportan grasas saturadas, sal y aditivos.

Jugos y refrescos: bebidas azucaradas que contribuyen al aumento de peso y al desarrollo de enfermedades metabólicas.

Cueritos: un alimento con un alto contenido en grasa y sal.

Frutas en almíbar: que, aunque contienen frutas, están conservadas en un jarabe azucarado que incrementa significativamente su contenido calórico.

Por el contrario, la SEP ha instado a los vendedores de alimentos escolares a que ofrezcan alternativas más saludables, tales como:

Frutas y verduras frescas: opciones llenas de vitaminas, minerales y fibra.

Semillas y cereales integrales: alimentos ricos en nutrientes esenciales, que ayudan a mejorar el sistema digestivo y aportan energía sostenida.

Leguminosas: frijoles, lentejas y garbanzos, ricos en proteínas vegetales, que son una excelente fuente de energía y favorecen una digestión saludable.

¿Cuáles son las sanciones por vender comida chatarra en las escuelas?

La comida chatarra está prohibida en las escuelas. Foto: freepik.

La medida no solo afecta a las instituciones educativas, sino también a los comerciantes que operan dentro de ellas. Aquellos que sean sorprendidos vendiendo alimentos no permitidos o publicitando productos chatarra podrían enfrentarse a sanciones severas. De acuerdo con la Ley General de Educación, las multas para quienes infrinjan la normativa podrían oscilar entre los 10 mil y los 113 mil pesos, una cifra considerable que busca disuadir el incumplimiento de la norma. Sin embargo, quienes vendan sus productos fuera del centro educativo, no podrían ser sancionados.