Cómo México no hay dos: Claudia Sheinbaum

En el marco de las negociaciones por el tema de aranceles con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que las inversiones en México es por la especialización de los trabajadores, “como México no hay dos”. “Y ahora no me dejarán mentir las empresas, que invierten en México principalmente por la capacitación y lo bien que trabajamos las mexicanas y los mexicanos”, afirmó. Durante el arranque de obras, el Programa de Vivienda para el Bienestar, destacó que México es de los tres países en el mundo de donde más ingenieros egresan.

“Quiere decir que nuestros jóvenes cada vez más se capacitan más, se forman más y por eso Aguascalientes y todo el país ya no piensa como antes, como los presidentes de antes, que veían los modelos de desarrollo en otros lados. Decían, no, pues ese país y el otro país. Claro que tomamos ejemplo de otros países, pero nosotros estamos muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos, porque como México no hay dos”, expresó.

Criticó que durante los gobiernos neoliberales los presidentes presumían “que aquí sólo se podía presumir mano de obra barata, o sea, que ganaban muy poco los trabajadores”. Sin embargo, dijo que esa situación cambió con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta afirmó que las y los paisanos, además de enviar remesas a las familias, también sostienen la economía de los Estados Unidos.

“A ver, ¿quién tiene familiares del otro lado de la frontera? Todos. Allí vive mi hermana hace 35 años. Así que tenemos todos familiares. No solamente nos ayudan, siempre están al pendiente de nosotros, sino que se oiga fuerte y claro, las y los mexicanos también sostienen la economía de los Estados Unidos”, dijo.

Claudia Sheinbaum en Aguascalientes

Créditos: Cuartoscuro

Aprovechó para invitar a la población a votar este 1 de junio para elegir jueces, magistrados y ministros porque ahora el pueblo es el que decide. “¡Pueblo, pueblo, pueblo! Es la cuarta transformación de la vida pública de México. Por eso digo que somos un país muy democrático, a algunos no les gusta, pero es la verdad, si elige el pueblo, pues es democracia”, aseguró. En el evento, la presidenta Sheinbuam Pardo pidió respeto para que la gobernadora Teresa Jiménez (PAN) pudiera dar su discurso de bienvenida. “Voy a pedirles un favor. Vamos a respetarnos todas y todos. Vamos a respetar a la gobernadora”, dijo.

Aguascalientes se suma a meta de vivienda

En su mensaje, la gobernadora Teresa Jiménez externó su respaldo a la presidenta y a la estrategia de vivienda. Aprovechó para invitarla a la Feria de San Marcos que arranca el 19 de abril. “Nos sumamos, presidenta, a tu meta de vivienda a nivel nacional. En este importante esfuerzo cuenta con el gobierno del estado, cuenta con Aguascalientes”, expresó.

Dijo que en el estado se tiene la meta de construir más de 7 mil hogares con distintos esquemas que atienden a personas sin seguridad social o trabajadores nuevos que no cuentan con puntos del Infonavit con la participación de las iniciativas privadas y de los organismos federales, estatal y municipal.

Vivienda para el Bienestar.Rincón de Romos, Aguascalientes https://t.co/BpP8RjnWs4 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 13, 2025

“Actualmente estamos construyendo 16 nuevos proyectos de vivienda en el estado. Tan solo en la capital de Aguascalientes contamos con más de diez en los que permitirá brindar a la gente más de 10 mil hogares”, detalló.

Edna Elena Vega Rangel, secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), puntualizó que la meta en Aguascalientes es construir 7 mil 400 viviendas, de las cuales, 5 mil por parte de Infonavit y 2 mil 450 por parte de la Comisión Nacional de Vivienda que generará casi 50 mil empleos indirectos y 30 mil empleos directos. Dijo que en este año se construirán 2 mil viviendas por parte del Infonavit y 2 mil por parte de Conavi, así como 4 mil escrituras.

“Solo pedir, gobernadora, presidentes municipales que nos escuchen, necesitamos incrementar la reserva territorial para garantizar la meta. Firmamos convenios con todas las entidades, los gobernadores, gobernadoras nos están apoyando. Y en estos convenios quiero decir que la gobernadora de Aguascalientes fue de las primeras en sumarse, de las primeras que firmó este convenio”, destacó.

Claudia Sheinbaum en Aguascalientes

Créditos: Cuartoscuro

La secretaria dijo que antes se otorgaban créditos, que no es lo mismo que viviendas, “la idea hoy es construir, garantizar el derecho a la vivienda adecuada, y muy en particular para las personas que menos ganan, las de menos de dos salarios mínimos. Y esto hace la gran diferencia con etapas anteriores”, afirmó.

Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), detalló que este año construirá 186 mil viviendas nuevas en unidades habitacionales en todo el país, además de que ya se cuenta con 148 predios de la reserva territorial, federal, estatal, y municipal. Dijo que en el municipio de Rincón de Romos, en Aguascalientes, se van a construir 360 viviendas.

“Estamos trabajando para que este año construyamos 490 viviendas, de las cuales, 98, serán un prototipo especial para jóvenes que estudian y trabajan”, detalló.

Agradeció al gobierno del estado de Aguascalientes y a los gobiernos municipales por las donaciones de predios. “Aquí en el estado de Aguascalientes, seguiremos recibiendo predios del gobierno estatal y municipal, para alcanzar la meta de 2 mil 450 viviendas por parte de Conavi, y en global con el Infonavit de más de 8 mil viviendas”, señaló.

LA