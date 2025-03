Pensión Bienestar: estas letras cobrarán PAGO DOBLE del 24 al 27 de marzo

¡Atención beneficiarios de la Pensión Bienestar! El gobierno de México continúa esta semana con los pagos de este importante programa social, correspondiente al segundo bimestre del año 2025.

Por ello se realizará el pago doble de la pensión durante los días 24 al 27 de marzo, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno del beneficiario, para algunos de los ciudadanos que reciben este programa.

Este beneficio está dirigido a los adultos mayores de 65 años que son beneficiarios de la Pensión Bienestar. El pago doble corresponde a la suma de dos bimestres, por lo que los beneficiarios recibirán un total de 12,400 pesos.

Recuerda que en marzo, algunos beneficiarios de programas sociales en México recibieron pagos dobles. Los beneficiarios que recibieron pagos dobles fueron aquellos que residen en Veracruz y Durango, debido a la veda electoral.

¿Cuándo se realizará el pago?

El pago se realizará de acuerdo con el siguiente calendario:

Letra R: Lunes 24 de marzo

Letra S: Martes 25 de marzo

Letras T, U, V: Miércoles 26 de marzo

Letras W, X, Y, Z: Jueves 27 de marzo

¿Dónde puedo cobrar mi pago?

Los pagos se pueden cobrar en el Banco del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

El pago se realizará a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Los beneficiarios pueden cobrar su pago en cualquier sucursal del banco o en los cajeros automáticos.

¿Y si no puedes cobrar el pago en la fecha programada? No te preocupes, pues no hay problema. El dinero permanecerá seguro en tu cuenta del Banco del Bienestar y podrás retirarlo cuando lo necesites.

Para cobrar tu pago, únicamente necesitarás tu tarjeta del Banco del Bienestar y tu identificación oficial.

¿Qué puedo hacer si tengo alguna duda?

¡Última semana de pagos! uD83DuDEA8uD83DuDCC6 Adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y mujeres de 63 y 64 años recibirán sus recursos del bimestre marzo-abril a través del Banco del Bienestar. Consulta el calendario. uD83DuDC47uD83CuDFFC



Más información: https://t.co/aJs4Oiagid pic.twitter.com/wPq4O1ixHk — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) March 23, 2025

Si tienes alguna duda sobre la Pensión Bienestar, puedes comunicarte con la Línea del Bienestar al 800 639 4264.

Si no tienes tu tarjeta del Banco del Bienestar, acude a la sucursal más cercana para solicitarla.

Si no tienes tu identificación oficial, tramítala lo antes posible.

No compartas tu información personal con nadie.

No aceptes ayuda de personas desconocidas.

No firmes ningún documento que no entiendas.

¿Qué es la Pensión Bienestar?

Este programa es universal y sin intermediarios. Foto: El Heraldo de México / Freepik

La Pensión Bienestar es un programa social del gobierno de México que otorga un apoyo económico a los adultos mayores de 65 años. El objetivo del programa es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y garantizarles un ingreso digno.

Para acceder a la Pensión Bienestar, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

Vivir en México.

El pago doble de la Pensión Bienestar es una excelente noticia para los adultos mayores de México. Si eres beneficiario, asegúrate de cobrar tu pago en la fecha programada. Y si aún no te has registrado, ¡no esperes más!