Inauguran Feria Nacional de Empleo para las Mujeres en el Monumento a la Revolución

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina presidió la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres en la Ciudad de México, en la que se busca ofrecer opciones de trabajo a las mujeres, “no hay mejor política social que la política laboral, no hay mejor programa social que tener un empleo, no hay liberación de las mujeres si no se logra la autonomía económica sin un empleo”, dijo.

Clara Brugada invitó a las mujeres capitalinas que anden en busca de trabajo a acudir a esta feria en la explanada del Monumento a la Revolución durante este miércoles 19 de marzo y pidió se extendiera un día más. Reconoció que aún se tiene que trabajar para erradicar la brecha salarial entre mujeres y hombres. “Lograr que las mujeres salgan de las cuatro paredes que históricamente se han designado como lugar para las mujeres”.

Además, la mandataria local planteó que su Gobierno apuesta para que las mujeres tengan un empleo formal con derechos laborales y prestaciones; ya que, en la Ciudad de México, el 45 por ciento de la población ocupada está en la informalidad; “las mujeres son las que más están en empleos informales porque necesitan empleos flexibles para atender su casa, la tarea de los cuidados y la crianza”. Mencionó que las Utopías son centros que podrían ayudar a las mujeres a atender las tareas de cuidados y tener una mayor flexibilidad de horario.

Feria Nacional de Empleo para Mujeres. Foto: José Miguel Velázquez

Agradecen a empresarios su participación

Por su parte, la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Inés González Nicolás agradeció la presencia de los empresarios que participan en la feria del empleo, explicó que en la capital persiste una brecha de ocupación de 6 por ciento: “para que ninguna mujer se quede sin oportunidades laborales formales y ejerzan todos sus derechos para avanzar a la igualdad sustantiva”.

Finalmente, el secretario del Trabajo y Previsión Social federal, Marath Baruch Bolaños López explicó que la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres se realiza de manera simultánea en todas las entidades de la república, para que las mujeres puedan buscar un empleo formal. “Poder promover una inclusión en el trabajo para el desarrollo de una vida con dignidad”. Aparte de conocer opciones de empleo, las mujeres podrán aprender cómo elaborar un currículum, cómo presentarse a una entrevista de trabajo, entre otras cosas.