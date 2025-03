Markitos Toys desata especulaciones por mensaje a "El Nini", exjefe de seguridad de "Los Chapitos"

Markitos Toys nuevamente se coloca en el ojo público por temas relacionados al narcotráfico y por supuestos vínculos con el crimen organizado, esta vez por un polémico mensaje compartido en redes sociales que detonó especulaciones entre sus seguidores y detractores.

El creador de contenido y empresario de Sinaloa envió sus felicitaciones de cumpleaños a "El Nini", quien cumplió 33 años el pasado 9 de marzo. La historia en Instagram no pasó desapercibida y generó una serie de reacciones en las plataformas digitales, especialmente por las recientes jornadas violentas que ha sufrido el estado durante los últimos meses.

“Otro año más de vida. Mi amigo un abrazo hasta donde estés. Se le extraña viejo”.

Néstor Isidro Pérez Salas, exjefe de seguridad de "Los Chapitos", actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Markitos Toys publica mensaje de felicitaciones a un criminal de Sinaloa

FOTO: Markitos Toys Instagra

“Plebada, estaba leyendo ahorita unos mensajes, hay mucha gente molesta [...] Creo que no han sabido diferenciar lo que es una amistad con el trabajo. Yo con mi amigo era una relación de amigos, muchas veces lo he dicho, lo digo una vez más. (Dicen) “que no estás viendo la situación, que acá y que allá, que no sé qué”, compartió Markitos Toys.

Todos los cargos de "El Nini" están relacionados a la violencia, el tráfico de drogas y lavado de dinero, así como por su importante papel al frente de la seguridad de "Los Chapitos", por lo que durante su juicio se enfrentó a más de una decena de acusaciones. En base a carpetas de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglasen inglés), su papel como líder criminal requirió matar a "varias personas", entre ellas personal de la DEA. Por otro lado, fue acusado de importar cocaína y metanfetamina, en base a investigaciones del Distrito de Columbia.

¿Quién es "El Nini"?

Néstor nació el 9 de marzo de 1992 en Tijuana, Baja California y su historial lo vincula directamente con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, quien fue condenado a cadena perpetua en

Markitos respondió a los señalamientos en su cuenta de Instagram y aseguró que los críticos no saben diferenciar una relación de amistad y una relación de negocios tal y como sucede con su amistad con Néstor Isidro. Sin embargo, afirmó que él no debe explicaciones a nadie, puesto que su amistad con "El Nini" es un tema el cual ha abordado anteriormente.

edg