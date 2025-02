Realizan en Michoacán Tianguis Limonero a pesar de las amenazas

Pese a que la asociacio´n de Citricultores del Valle de Apatzinga´n anuncio´ el cierre de sus oficinas administrativas en el Tianguis Limonero de la localidad debido a amenazas, este 24 de febrero las labores en dicho espacio comercial se desarrollaron con normalidad.

Aunque en redes sociales se anuncio´ un paro de labores en el sector citri´cola, a las 10:30 de la man~ana comenzo´ el arribo de camionetas abastecidas del fruto, para ser vendidas a los intermediarios y empaques.

El gobernador de Michoaca´n, Alfredo Rami´rez Bedolla, explico´ que el Tianguis Limonero es uno de los 60 o 70 puntos de comercializacio´n del limo´n. Aunque la administracio´n del tianguis se encuentra cerrada, de momento no ha repercutido en el corte y la compra venta, aunque si´ causa incertidumbre.

“Anoche avisaron, pero no sabi´a, hasta ahora en la man~ana me vine ma´s temprano para ver que´ es lo que iba a pasar, pero no, paro no hay. Van a parar empaques, pero no todos. Las oficinas esta´n cerradas, no se sabe nada, pero si las oficinas las cerraron”, dijo un productor que esperaba la compra de su limo´n.

Preocupa violencia a trabajadores limoneros

Aunque las actividades se llevan a cabo, el temor por la inseguridad y siembra de minas en las huertas, preocupa a los trabajadores del limo´n.

“Me levanto con mucha incertidumbre, veo a mis hijos al salir y solo voy pensando en que si voy a volver o no voy a volver por el hecho de que ya ves, estamos en una zona de guerra. Los caminos esta´n minados. Voy con el temor de que me toque la mala suerte de que me toque pisar una mina y ahi´ quedé”, compartio´ un productor de la franja donde han sido frecuentes los hallazgos de explosivos en Buenavista.

Para el Observatorio de Seguridad Humana de la Regio´n Apatzinga´n, se requiere que las autoridades detengan a los liderazgos criminales, y no solo a sus operadores, pues solo así se frenara´n los delitos que afectan al sector productivo.

Los productores de limón de la zona señalan que hay incertidumbre debido a la inseguridad. Foto: Charbell Lucio

“Los limoneros esperan que las acciones que se han realizado solamente sean el inicio de una estrategia de profundo calado, que esto pueda paulatinamente desmantelar las estructuras criminales, no solamente quedarnos con las aprehensiones de algunos operadores de segundo o tercer (nivel), sino realmente desmantelen estructuras criminales”, sen~alo´ un consejero del Observatorio de Seguridad, quien pidio´ anonimato.

La Secretari´a de Seguridad Pu´blica sen~alo´ que las labores operativas y de investigacio´n se mantendra´n activas el tiempo necesario en toda la regio´n para frenar los delitos que atenten en contra del patrimonio de los comerciantes del Valle de Apatzinga´n, tales como las amenazas y las extorsiones.

Sigue leyendo:

Lo obligan comerse el costal de limones que robó para no cortarle las manos: VIDEO

Integrantes del crimen organizado destruyen huerta de limón en Michoacán porque propietario no pagó "cuota"

Productores de limón firman Convenio de Operación del Tianguis Limonero