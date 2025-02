Claudia Sheinbaum conserva la calma frente a Trump: LA Times

La presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado mantenerse calma mientras el presidente Donald Trump amenaza con imponer aranceles, con deportaciones masivas y con una campaña militar contra la “alianza intolerable entre el gobierno mexicano y el crimen organizado.

Ante cada amenaza, la presidenta Sheinbaum pide “mantengan la cabeza fría”, aunque no se sabe si esa frase está dirigida al presidente de Estados Unidos o a la base nacionalista en México. Ninguno es fácil de apaciguar, pero la presidenta Sheinbaum, consideran los periodistas Kate Linthicum y Patrick J. McDonnell, de Los Angeles Times, en su artículo “How Mexico’s president has kept Trump at bay — for now” (Cómo la presidenta de México ha mantenido a Trump a raya, por ahora)

Recuerdan que una llamada de menos de una hora, en enero, puso freno a una guerra comercial que estaba a punto de estallar, debido a la imposición de aranceles. Sobre esa llamada, Trump dijo que “tuvo una gran conversación con México” y llamó a Sheinbaum “una mujer que me gusta mucho”.

Por lo pronto, Claudia Sheinbaum tranquilizó a los mercados y ha llevado su popularidad al 75%, aunque hay una nueva fecha límite, el 4 de marzo, para la amenaza de imposición de aranceles de 25% a todas las importaciones de México y Canadá.

Esa nueva fecha se presenta como un punto de inflexión para la presidenta Sheinbaum, consideran los periodistas, porque esos aranceles podrían ser un gran problema debido a la dependencia de México del comercio transfronterizo.

El lunes, anunció las visitas planeadas esta semana a Washington de sus ministros de economía y seguridad como un posible avance.

"Esperamos que esta semana podamos llegar al acuerdo que esperamos", dijo Sheinbaum.

En sus conversaciones con Washington, México está siguiendo una estrategia de dos frentes: acciones policiales de alto perfil —incluyendo incautaciones de fentanilo y despliegue de tropas en la frontera norte— y una campaña de persuasión que recluta a aliados de la industria automotriz estadounidense y otros sectores que probablemente sufrirán si se rompen las cadenas de suministro transfronterizas.

“Es sentido común: no se disparen en el pie”, dijo recientemente Marcelo Ebrard, secretario de Economía y figura clave en las negociaciones arancelarias con Washington. “No destruyan lo que hemos construido en los últimos 40 años”.

Ahora bien, falta resolver cómo persuadir a Trump de que México trabaja para cumplir en detener el ingreso ilegal de migrantes y fentanilo a Estados Unidos.

De acuerdo con experto, no es posible terminar con el contrabando y la Casa Blanca no ha dado cifras duras sobre lo que espera en la detención de migrantes o la incautación de estupefacientes, para medir el éxito o el fracaso.

Por lo pronto, los cruces fronterizos están en sus niveles más bajos desde 2017, en parte debido a los esfuerzos mexicanos y a medidas represivas estadounidenses que comenzaron a fines de la administración Biden. Además, México dice que el arresto de presuntos narcotraficantes y la incautación de fentanilo están en aumento, debido a que Sheinbaum ha lanzado una campaña contra esta droga sintética.

Sin embargo, es probable que estas acciones y sus resultados no tengan impacto alguno, pues “Trump no lee los informes de la [DEA], no lee las hojas de cálculo de Excel”, dijo John D. Feeley, ex embajador en Panamá y ex subjefe de misión en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, y la métrica de Trump “es un titular o un tuit de Truth Social”. Sheinbaum parece entender eso.

Al anunciar una prórroga de un mes en las amenazas arancelarias de Trump, tomó una página de su libro de jugadas: promocionó el despliegue de fuerzas adicionales en la frontera con Estados Unidos. Las cámaras de televisión documentaron a las tropas patrullando a lo largo de la valla. La Casa Blanca tomó nota.

“Hay un elemento de teatralidad” con Trump, dijo Arturo Rocha, ex funcionario de migración de alto rango en el gobierno mexicano. “Está tratando de comunicar que ha logrado llegar a un acuerdo increíble, el mejor acuerdo posible. Así que sería contraproducente desacreditar esa idea”. En el mundo de Trump, Estados Unidos siempre gana.

Desde que Trump fue elegido en noviembre, Sheinbaum, científica de formación, se ha encontrado en "la posición más complicada", de acuerdo con Renata Segura, directora del programa para América Latina y el Caribe en el International Crisis Group.

"Ha logrado caminar por esta delgada línea entre ser pragmática y no querer involucrarse en una pelea masiva con Trump -que sabe que sería terrible para México- pero también no alinearse completamente con él", dijo.

Sheinbaum ha presentado sus tratos con Trump como conversaciones entre iguales en las que México también cuestiona a Estados Unidos sobre sus problemas: sus redes de crimen organizado, su voraz apetito por las drogas ilícitas y su incapacidad para impedir que las armas crucen la frontera hacia México para armar a los cárteles.

A medida que se acerca la fecha límite del 4 de marzo, muchos esperan más imágenes de desmantelamiento de laboratorios de drogas y arrestos de contrabandistas.

México también está intensificando sus esfuerzos para persuadir a Trump de que los aranceles golpearían a los fabricantes y fabricantes de automóviles estadounidenses como Ford y General Motors, ambos con grandes operaciones de larga data en México. Ebrard, secretario de Economía, visitó Detroit el mes pasado para conseguir apoyo.

“Hay que reunir a todos los fabricantes y ejecutivos de la industria automotriz de otros países”, dijo Feeley, ex diplomático estadounidense. “Hay que reunirlos y hacer que digan: ‘Es hora de quitarle las llaves al abuelo, porque va a estrellar el auto’”.