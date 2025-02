Pasajero viaja sobre el toldo de un camión de transporte público cuidando el colchón que compró | VIDEO

En las redes sociales se viralizó un video que muestra a un joven viajando sobre el toldo de un camión de transporte público en la ciudad de Toluca, Estado de México. Lo insólito del hecho es que el joven se encontraba cuidando el colchón que recién había comprado y que trasladaba sobre la enorme unidad, la cual circulaba por una de las vialidades de la capital mexiquense.

El video fue grabado por un testigo con su teléfono móvil y capta la arriesgada acción del joven. En las imágenes, se observa al hombre sentado en el toldo del camión, mientras está pendiente de no ser golpeado por uno de los muchos cables de energía eléctrica que atraviesan la calle. La situación fue alarmante, ya que al viajar de esa manera puso en riesgo su vida ante posibles accidentes con los cables de luz y de una caída desde la parte alta del camión de transporte público.

El video, que tiene una duración de al menos 11 segundos, ha causado asombro entre los usuarios de redes sociales, quienes no pueden creer lo que están viendo a través de su pantalla. La viralización del clip que además de generar sorpresa e incredulidad y provocó preocupación entre los internautas por la seguridad del joven.

Un joven viajó sobre el toldo de un camión de transporte público cuidando el colchón que compró. Créditos: Tomada de video.

Hasta el momento se desconoce que sucedió con el joven y si las autoridades están buscando a los protagonistas de este insólito video para aplicarles algún tipo de sanción por estos actos peligrosos, que pudieron tener consecuencias graves.

Reglamento contempla sanciones por llevar objetos encima del toldo

Llevar un objeto de gran tamaño en el toldo de un vehículo supone un peligro tanto para ti como para los automovilistas que se crucen en tu camino. Por ello, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) contempla como una falta incurrir en esta práctica y señala claramente las multas que ameritan.

De acuerdo con el Artículo 38 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, los conductores no deben llevar objetos que "obstruyan la visibilidad", de otros automovilistas por eso no deben de poner bultos en el cofre de su auto. En su inciso B del mismo artículo precisa que no pueden “llevar objetos de gran tamaño entre la portezuela del vehículo y su costado izquierdo”.

Infringir esta ley te hace acreedor a una multa puede ser de entre 5 y 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en la Ciudad de México.

