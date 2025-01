Casos confirmados de Metapneumovirus HMPV en México HOY, 9 de enero

Un reciente brote de metapneumovirus (HMPV) registrado en China mantiene a la población mundial en alerta. En el caso de México, las autoridades sanitarias han confirmado dos casos positivos con corte al 9 de enero de 2025, pero investigan otro posible contagio. Los pacientes ya confirmados se registraron en el estado de Nuevo León, donde la Secretaría de Salud ha pedido mantener la calma.

Según la información ofrecida por la Secretaría de Salud de Nuevo León, en la entidad se han reportado dos casos de metapneumovirus; los pacientes no requirieron hospitalización y se recuperaron de forma favorable desde sus domicilios. En este sentido, las autoridades sanitarias han aseguro que la enfermedad no es nueva y no representa un riesgo para los habitantes de la entidad.

Aunado a estos dos casos ya confirmados, las autoridades de Tamaulipas investigan otro posible contagio de HMPV; según reportes de la presidenta de la Comisión de Salud en Tampico, María del Carmen Díaz Barrios, la persona afectada presuntamente radica en la zona sur, pero aún no se confirma si tiene el virus, o no. Las autoridades sanitarias están en espera de que se confirme la enfermedad para así registrar a quien sería su primer paciente con metapneumovirus.

Descartan autoridades que el nuevo virus represente una amenaza para México

En cuanto a si el HMPV representa un peligro para México, el titular de la Secretaría de Salud - David Kershenobich - aseguró que el país no tiene nada que temer, puesto que esta enfermedad tiene muy bajas tasas de mortalidad: "el virus que está circulando actualmente en China empezó desde junio del año pasado, es un virus que produce un cuadro gripal, que no se acompaña de gran mortalidad, a diferencia de lo que sucedía con covid, es una gripe y lo que ha sucedido es que ha empezado a saturar el sistema de salud ahí en relación a cuadros gripales”, dijo.

Fue el pasado 7 de enero - en conferencia mañanera - cuando Kershenobich reiteró que el virus no es una amenaza para la salud de los mexicanos. Frente a la presidenta, Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Salud también afirmó que el HMPV es conocido desde hace mucho tiempo: "es un virus que se conoce desde hace tiempo y por eso lo que mantenemos nosotros es la vigilancia en esta época invernal en cuadros gripales".

¿Qué es el HMPV y cuáles son sus síntomas?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) explican que el HMPV es un peligroso virus capaz de causar enfermedades de las vías respiratorias superiores e inferiores en personas de todas las edades, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

En cuanto a los síntomas, el HMPV presenta características similares a un resfriado. Sus síntomas incluyen tos, fiebre, congestión nasal y dificultad para respirar. Aunque, en caso más extremos estos pueden progresar a bronquitis o neumonía y son similares a los de otros virus que causan infecciones de las vías respiratorias.

