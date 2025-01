Jueces están en riesgo frente a la delincuencia organizada, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que a algunos jueces se les pone en riesgo frente a la delincuencia organizada y por eso justificó los cambios a las leyes para aumentar los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.

“Entonces muchas veces al juez y ahora sí, hablando a favor de los jueces, se le pone en riesgo frente a una persona y la delincuencia organizada cuando tienen que determinar bajo su criterio si lo lleva en prisión o no, entonces se dicen estos casos extorsión, por ejemplo, debe demostrar que la persona está extorsionando, no puede llevar a su proceso en libertad, la tiene que llevar detenido, ese es el tema de la prisión preventivo, pero no quiere decir ningún régimen de excepción ni mucho menos”, aclaró.

En la conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo habló de la detención de José Antonio Villatoro, presidente municipal de Frontera Comalapa, Chiapas, en el que aseveró que tiene que ver con un tema de cero impunidad.

Habló sobre la detención del alcalde de Frontera Comalapa. Foto: Cuartoscuro

El próximo jueves 9 de enero darían más detalles de la detención

La mandataria mexicana adelantó que será este jueves 9 de enero cuando se dé más información sobre esta detención ejecutada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

“El tema para los grupos es una acción que tomó la fiscalía de justicia del Estado de Chiapas, el jueves quizá puedan dar más información de sobre qué bases está esta orden de aprehensión que se giró, pero tiene que ver con una estrategia de ser impunidad, no importa de quién se trata”, aseveró.

En otro tema, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador está escribiendo su libro, a pesar de las críticas contra la 4T sobre que el tabasqueño está todavía interviniendo en la administración federal.

La mandataria nacional sostuvo que hay una unidad muy grande entre el gobierno y el pueblo, “y eso es lo que se refleja en el reporte en estas encuestas” que la confianza hacia el gobierno se mantiene, o incluso va al alza.

“Lo que uno no puede ser traicionar al pueblo y eso no lo va a ser nunca, y eso es lo que hay de reconocimiento que es lo que propusimos, lo estamos cumpliendo y que estamos cerca de la gente que no nos hemos alejado y que no nos vamos a alejar la transformación que está ocurriendo en México, es profunda muy profunda y ni la oposición ni sus intelectuales la entienden. Están enojadísimos ahora porque dijimos que era muy poco, creíble el reportaje del New York Times”, indicó.

Aseguró que su derecho de replica lo va a seguir ejerciendo desde la mañanera del Pueblo.

Sigue leyendo:

¿Buscas chamba? BBVA abre vacantes desde CASA, ofrece seguro de vida, plan de retiro y préstamos exclusivos del banco

Tormenta invernal, vaguada POLAR y Onda Fría impactarán a México: ¿a qué hora y dónde caerá nieve?