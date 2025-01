Delfina Gómez se encuentra con Alcalde Luján y López Beltrán en Metepec; abordan temas de organización

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y los dirigentes nacionales de Morena, Luisa María Alcalde Lujan y Andrés Manuel López Beltrán, se encontraron este fin de semana, para abordar temas de organización y recordar a las nuevas autoridades seguir los principios de la Cuarta Transformación.

Se trató de una reunión privada que se llevó a cabo en Metepec y fue el propio Alcalde Luján, quien dio a conocer la misma. Al encuentro asistieron alcaldes mexiquenses, que entraron en funciones el 1 de enero, y diputados federales, como locales, emanados del partido guinda.

De acuerdo con una consulta hecha a los asistentes a la reunión, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización, Andrés Manuel López, recordaron que el próximo 12 de enero inicia el proceso de afiliación, que busca afiliar a 10 millones a nivel país, y en el estado 2.5 millones.

Asimismo, se hizo la invitación a los militantes a participar en el evento de los 100 días de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el 12 de enero. Por su parte, la Gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, llamó a las autoridades municipales y a los integrantes del Congreso federal y local, a seguir el llamado la Cuarta Transformación (4T), y refrendar el voto de confianza que obtuvieron el 2 de junio del 2024.

Por ello, los convocó a que en el ejercicio de sus encargados sigan los principios de no robar, no mentir y no traicionar. Cabe recordar que el 1 de enero, en la entidad mexiquense se renovaron los 125 ayuntamientos, de los cuales Morena gobernará 60 y junto a aliados, PT y PVEM, aumentan a 89. Además, en la 62 Legislatura local la alianza oficialista ostenta 54 de las 75 diputaciones.

La visita de Luisa María alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán al Estado de México, es la segunda que llevan a cabo desde que asumieron la dirigencia nacional del partido guinda. La primera fue el 26 de octubre donde llamaron a la unidad. En dicha ocasión, los grupos políticos exhibieron división, luego de que el senador de la República, Higinio Martínez Miranda, fue abucheado, y en respuesta acusó al actual alcalde Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, de estar detrás de esta agresión.

