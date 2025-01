Artemio de 13 años muere de un balazo en la cabeza en Veracruz; su primo accionó el arma

Artemio, de 13 años, murió de un balazo en la cabeza luego de que su primo Juan, de 15, accionara un arma de fuego en la comunidad de Ocotal Chico, municipio de Soteapan, en la zona sur del estado de Veracruz, hecho que causó una gran consternación entre la población.

Esto ocurrió la madrugada del 1 de enero, durante las celebraciones de Año Nuevo. De acuerdo con testigos, los adolescentes iniciaron una discusión y, posteriormente, el primo mayor disparó a su familiar en la cabeza con una escopeta.

El padre de Juan también fue detenido, ya que presuntamente le prestó el arma de fuego a su hijo y, por ello, tendría responsabilidad en esta tragedia. De acuerdo con otras versiones, el menor habría realizado varios disparos al aire y supuestamente por accidente hirió a su primo.

La familia asegura que escucharon un disparo y gritos. Al salir de la vivienda encontraron a Artemio en el suelo, con un tiro en la cabeza. Intentaron reanimarlo, pero ya no contaba con signos vitales.

Juan tenía el arma en la mano, por ese motivo fue detenido por policías y trasladado a los separos municipales. Su padre también fue llevado a la justicia, para ser investigado por el uso del arma.

Las autoridades estatales realizan las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos. La Fiscalía General de Estado de Veracruz (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, inició una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de Artemio.

En su primera conferencia de prensa del año, la gobernadora Rocío Nahle García lamentó el caso de Soteapan, donde murió un niño de 13 años a causa de un disparo y seguro que la Fiscalía da seguimiento puntual al caso.

"La Fiscalía es la que está viendo el tema, los dos son menores de edad lamentablemente. No me gustaría abundar más allá para no comprometer la investigación y lo que determine el juez también”, expresó.