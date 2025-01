Torreón, sede del Torneo Regional First Tech Challenge en el norte del país

La Comarca Lagunera, específicamente el Colegio Cervantes, Campus Antonio Vigatá Simó, fue anfitrión del Torneo Regional First Tech Challenge (FTC) 2025, edición “Into the Deep”, que reunió a 20 equipos de robótica estudiantil de entre 13 y 18 años, provenientes de diversos estados del norte del país. La competencia tuvo como objetivo inspirar a los jóvenes a través de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), fomentando su creatividad, trabajo en equipo y capacidad de innovación.

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) es una comunidad global que prepara a los estudiantes desde preescolar hasta preparatoria a través de programas como FIRST LEGO League, FIRST Robotics Competition y FIRST Tech Challenge. En esta edición, los participantes enfrentaron el desafío “Into the Deep”, centrado en la exploración de ambientes submarinos, donde desarrollaron robots capaces de superar diversas pruebas técnicas.

Los jóvenes mostraron su habilidad durante el certamen. Foto: Ethel Arredondo

El director general del Colegio Cervantes, Jaime Méndez Vigatá, destacó que ser sede de este evento por cuarta ocasión consecutiva representa un orgullo para la institución y la comunidad educativa. “Es una oportunidad de sorprendernos por el talento y la dedicación de los equipos participantes, quienes no solo buscan premios, sino también la posibilidad de avanzar al Torneo Nacional que se celebrará en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en la Ciudad de México, el próximo mes de febrero”, señaló.

Competencia tuvo la presencia de diferentes personajes

La competencia, organizada en colaboración con Industrias Peñoles, contó con la presencia de autoridades educativas y líderes comunitarios, como Avelino Hernández Corichi, director de la Región Laguna del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), y Lirio de los Mares De la Torre, líder de Voluntarios del Regional Laguna Peñoles.

La competencia es un semillero de talentos. Foto: Ethel Arrredondo

Además de la competencia, el evento destacó la importancia de vincular la educación con iniciativas tecnológicas que inspiren a las nuevas generaciones. Los organizadores recalcaron que programas como FIRST no solo promueven habilidades técnicas, sino también valores como el esfuerzo, la resiliencia y el trabajo colaborativo, esenciales para afrontar los retos del futuro. El torneo reunió a equipos destacados de diversas instituciones, consolidando a Torreón como un referente en el norte del país para este tipo de eventos educativos y tecnológicos.

¿Cómo es la robótica en México?

La robótica en México ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, impulsada por la necesidad de modernizar industrias y mejorar la competitividad global; nuestro país ha destacado principalmente en áreas como la manufactura, automotriz y electrónica, donde la automatización y los robots industriales son cruciales para aumentar la eficiencia y reducir costos. Grandes empresas extranjeras, como Toyota, BMW y General Motors, tienen plantas en México que utilizan robots para ensamblaje, soldadura y otras tareas.

A nivel educativo y de investigación, universidades y centros de investigación como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el CINVESTAV están desarrollando proyectos en robótica avanzada, además, eventos como el Mexican Robotics Cup y el World Robot Olympiad fomentan la formación de nuevas generaciones de ingenieros y científicos en robótica, desde niveles básicos hasta proyectos más complejos.

En el ámbito de la robótica social y de servicio, algunas empresas mexicanas están incursionando en la creación de robots para la atención en áreas como salud, seguridad y entretenimiento; sin embargo, aún existen desafíos importantes, como la falta de infraestructura y financiamiento para startups, así como la necesidad de políticas públicas que fomenten la investigación y el desarrollo en robótica.

