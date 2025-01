Casos confirmados de Metapneumovirus HMPV en México HOY, 10 de enero

Las informaciones de que los casos de un virus parecido a la gripe llamado metapneumovirus (HMPV) aumentan en China han generado preocupación, pero los expertos descartan una situación comparable a los inicios del Covid-19 hace cinco años. Hasta el 10 de enero de 2025, en México hay dos casos confirmados de este brote, pero se investigan varios posibles contagios.

Los dos casos que han sido confirmados de metapneumovirus (HMPV) ocurren en Nuevo León, en donde La Secretaría de Salud local refirió que las personas infectadas no requirieron hospitalización, además de que reiteraron a la población que este enfermedad no es nueva y no es un riesgo mortal.

Por otra parte, hay más estados en donde se vigilan decenas de posibles casos, como en Sinaloa en donde se han detectado 153 casos de personas con síntomas de metapneumovirus (HMPV), de acuerdo con el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González.

El mismo funcionario destacó que esta enfermedad no suele provocar muertes y tampoco es una complicación grave. Las siglas HMPV responden a "metapneumovirus humano" y causa generalmente una infección leve en el tracto respiratorio superior.

¿Cuáles son síntomas del metapneumovirus (HMPV)?

Se propaga por el contacto personal o cuando alguien toca una superficie contaminada.

Sus síntomas habituales son tos, fiebre y obstrucción nasal, similares a los de muchos tipos de resfriado y gripe.

Colectivos vulnerables como niños de poca edad, ancianos y personas con inmunodeficiencias pueden padecer síntomas más graves.

