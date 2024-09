La Inteligencia Artificial está sobrevalorada: Steve Wozniak

Para Steve Wozniak, cofundador de Apple Inc y leyenda del mundo del Internet, la Inteligencia Artificial “está sobrevalorada”, y programas como Chat GPT, "son demasiado aburridos y planos y no se sienten como si fueran escritos por un humano. No piensan, no tienen emociones.

Así de contundente se expresó el nacido en San José, California, durante la tercera edición de VTEX CONNECT LATAM, un evento anual que reúne a líderes y expertos en tecnología e innovación, para explorar las últimas tendencias en plataformas digitales que optimizan el e-commerce y la transformación digital en América Latina.

“La IA no piensa, solo saca cosas de otros lados y las pone en un buen lugar. Tiene mucha A, pero le falta mucha I", bromeó el estadounidense en una charla realizada en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México.

Wozniak habló sobre el impacto de la tecnología y la IA en la sociedad y el comercio

En su ponencia, Wozniak, reconocido por su visión pionera y enfoque humanista, compartió su perspectiva sobre cómo la tecnología ha evolucionado y el impacto que ha tenido en el comercio digital y la sociedad, "debe existir una buena regulación sobre las Inteligencias Artificiales para tener la garantía de que se precise cuándo se ha utilizado una, por ejemplo, en un trabajo académico". "La tecnología debe potenciar la experiencia humana, no reemplazarla. Siempre debemos recordar lo humano en cualquier avance tecnológico", expresó.

Sobre el equilibrio que debe existir entre la ética y la innovación, el programador comentó que lo preocupante para la sociedad son las herramientas de la Inteligencia Artificial es que pueden manipular a sus usuarios para hacerles creer cosas que no son ciertas, y enfatizó en el cuidado del desarrollo de la tecnología y asegurar su uso con responsabilidad para el bien común.

Wozniak habló sobre la importancia en el tema de los desafíos éticos asociados con el avance de la tecnología. FOTO: Especial

La participación del cofundador de Apple Inc en el VTEX CONNECT LATAM de este año, brindó a los asistentes una nueva perspectiva, con su visión clara y pasión por la innovación, sobre la importancia en el tema de los desafíos éticos asociados con el avance de la tecnología, además de cómo enfrentarlos con optimismo y con un sentido profundo de responsabilidad.