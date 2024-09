Jornada laboral de cuatro días fracasa en Japón

En Japón cuentan con una palabra para referirse a las muertes causadas por el exceso de trabajo que se comenzaron a detectar desde 1987, se trata de "karoshi". Pero esto se fue incrementando y para 2015 ya sumaban más de 2 mil víctimas que había perdido la vida por esta razón y actualmente al menos 54 personas mueren al año.

Debido a esto, en el país asiático se han visto en la necesidad de promover una reducción en el número de días laborales por semana y se ha buscado evitar las horas extras, con el objetivo de proteger a los trabajadores; sin embargo, todo parece indicar que ha los propios empleados se han resistido a adoptar esta nueva cultura laboral.

En Japón mueren más de 50 personas al año por exceso de trabajo. Foto: Ilustrativa

¿Qué proponía Japón sobre los días laborales?

Como una solución al exceso de trabajo en ese país, en 2021 se propuso que la semana laboral fuera de cuatro días, pero adaptarse a esta nueva cultura laboral no ha sido fácil para los empleados japoneses, es decir, se han resistido a tomar un día adicional de descanso más allá del estipulado por la ley, sobre todo por temas culturales.

Actualmente, alrededor del 8% de las compañías permiten a sus empleados tomar tres o más días de descansa semanales; sin embargo, llama la atención que aunque el 85% de los empleadores aseguran dar a sus trabajadores dos días libres a la semana, muchos deciden trabajar horas extras no registradas, según información The Associated Press.

Una de las empresas que ha puesto en marcha este nuevo esquema, es Panasonic Holdings Corp., sin embargo, de sus 63 mil empleados, sólo 150 han decidido tener una semana laboral de cuatro días, según Yohei Mori.

Reducción de la jornada laboral en México

En México también se propuso reducir la jornada laboral para brindar una mejor calidad de vida de los trabajadores. La iniciativa fue presentada por Susana Prieto Terrazas, exmiembro de Morena, con el objetivo de modificar el artículo 123 de la Constitución y el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo.

Con esta reforma se busca reducir la jornada laboral semanal de seis días a cinco días, disminuyendo el total de horas de trabajo de 48 a 40 horas semanales. Es decir, busca garantizar al menos dos días de descanso para los trabajadores. Sin embargo, en octubre de 2023, el dictamen de reforma no fue aprobado en la Cámara de Diputados, fue hasta finales de noviembre de ese mismo año que la Comisión de Puntos Constitucionales lo aprobó y actualmente se espera que la reforma pueda ser aprobada.