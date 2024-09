Mara Lezama trabajará de manera coordinada con Claudia Sheinbaum

La gobernadora Mara Lezama Espinosa manifestó que trabajará de forma coordinada con Claudia Sheinbuam Pardo, próxima presidenta de México.

Durante la Entrega de títulos de propiedad a la colonia Colosio en la estación Playa del Carmen del Tren Maya, destacó el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sigue leyendo:

Mara Lezama sostiene reunión con el nuevo Cónsul General de Estados Unidos en Mérida, Justen A. Thomas

La inversión histórica en Quintana Roo marca una Nueva Era de la Transformación: Mara Lezama

Lezama Espinosa resaltó la importancia de la entrega de mil 774 Títulos de Propiedad

“Gracias, muchas gracias por ayudarnos a resolver los problemas más urgentes de nuestra gente, de su gente, a la cual usted nunca abandonó durante sus muchos años de lucha y por ello el pueblo tampoco lo abandonará nunca a ustedes. Gracias por construir los cimientos de esta gran gran gran transformación en donde se edificará el segundo piso que llevará a cabo la primera presidenta del país Claudia Sheinbaum Pardo. Con ella trabajaremos también codo a codo”, señaló.

La gobernadora Lezama Espinosa resaltó la importancia de la entrega de mil 774 Títulos de Propiedad en la colonia Colosio porque no pueden existir paraísos turísticos con infiernos de marginación.

“Llegamos hasta aquí hoy para hacer justicia socia"

Enfatizó que el presidente López Obrador se comprometió a regularizar los predios, “y hoy viene a cumplir su palabra como siempre lo hace, porque nosotros no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo”.

“Llegamos hasta aquí hoy para hacer justicia social con la entrega de sus títulos que hoy los acreditan como legítimos propietarios del lugar en el que habitan en la colonia Luis Donaldo Colosio”, dijo.

Apuntó que estas acciones marcan el antes y el después de una forma diferente de gobernar:

“Sí, siempre sí al éxito turístico pero con prosperidad compartida y en esta nueva forma de gobernar sus flagelos son nuestros flagelos y los escuchamos todos los días trabajando en territorio ahí en donde está la necesidad, ahí en donde los gobiernos neoliberales no entraban porque no se arremangaban las mangas, porque no querían juntarse con el pueblo, ahí en donde está la marginación, ahí en donde está el olvido de gobiernos de la vieja política que en lugar de soluciones solamente servían a intereses de las altas esferas económicas y políticas”, señaló.

La gobernadora remarcó que Quintana Roo está próximo a cumplir cinco décadas:

“Cumplir nuestros primeros 50 años de vida como estado, porque yo voy a cumplir 57, como estado libre y soberano vamos por 50 años más para consolidar las bases de la prosperidad compartida. En un Quintana Roo donde están las acciones como estas, en donde se acortan las brechas de desigualdad, un Quintana Roo en el que ha llegado la nueva era de la transformación y un estado en el que seguiremos escribiendo juntas y juntos las páginas más bellas en la historia de Quintana Roo”, expresó.

srgc