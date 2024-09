Javier Laynez Potisek renunciaría a su cargo con la aprobación de la reforma judicial

Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), adelantó que de aprobarse la reforma al Poder Judicial renunciaría a su cargo para no participar en la elección de jueces, magistrados y ministros porque aseguró que no cree en un sistema en el que un juzgador comprometerá sus resoluciones al salir a buscar el voto popular para ganar una elección

"No participaría por dos cuestiones: por una cuestión de principios, es decir, porque me he manifestado totalmente en contra del sistema de elección, que sustituyen al tema de mérito y de experiencia para llegar a esos cargos". dijo Javier Laynez Potisek en entrevista para el programa de "Sergio Sarmiento y Lupita Juárez", de Heraldo Radio, que se transmite por El Heraldo Media Group.

El ministro Javier Laynez Potisek en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Créditos: Cuartoscuro.

Proceso de elección de Juzgadores

Explicó que el dictamen de la reforma al Poder Judicial una vez aprobado entraría en vigor de inmediato y el Senado de la República tiene 30 días de plazo para emitir la convocatoria a elecciones de jueces, ministros y magistrados.

Subrayó que se estaría haciendo una elección de un poder del estado sin legislación secundaria, con todas las dudas que hoy en día nos deja el esquema. Mencionó que antes de esa convocatoria a elecciones, los ministros, magistrados y jueces tendrían que renunciar a su derecho a participar en la boleta para que se les respeten sus haberes de jubilación.

"Si yo no digo nada, me van a poner en automático en la boleta. Entonces, efectivamente, yo tendría que renunciar antes de cierre la convocatoria, no sé cuándo vaya a ser, pero la convocatoria se emite dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor, ahí es donde tendría que decidir. En realidad, esto es, pues, forzarte a la renuncia eso es una realidad", señaló el ministro.

Javier Laynez Potisek señaló que el paro hecho por trabajadores del Poder Judicial contra la reforma son un movimientos espontáneos y no han sido inducidos por los ministros de la SCJN.

Es una situación inevitable que yo debo de confesar que nos has sobrepasado un poco porque nunca lo habíamos vivido", dijo el ministro Laynez Potisek.

Detalló que estos movimientos son parte de la impotencia que sienten los trabajadores ante una reforma judicial que afectará su vida porque destruye la carrera judicial, perjudicando gente que tomaron como opción de vida la carrera jurisdiccional, y ahora pues se está destruyendo.