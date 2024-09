"Entregamos la Unidad Habitacional Tlalpan 550": Martí Batres

El Jefe de Gobierno, Martí Batres entregó la reconstrucción y rehabilitación de la Unidad Habitacional Tlalpan 550, la cual fue afectada por el sismo de septiembre de 2017.

En el evento, mandatario capitalino señaló que las y los habitantes no regresan a la misma casa porque a diferencia de la que se construyó en 2011-2012, es una vivienda estructuralmente segura, soportada por 134 pilotes que fueron inyectados durante el proceso de reconstrucción, encamisamientos, contraventeos y soportes.

Expuso que en los trabajos de reconstrucción se destinaron 380 millones de pesos y que el gobierno de la Ciudad de México asumió el costo total de las obras.

“Es una dicha que se haya podido realizar este programa, porque es el mejor programa de reconstrucción de vivienda que haya habido en todo el país, en la historia de la ciudad, en el mundo y en el mundo. A veces no lo sabemos porque no tenemos los datos para contratarlo, para compararlo, no hay un solo caso en el mundo, ni en la historia de México, donde después de un terremoto que haya afectado a miles de viviendas un gobierno se haya echado a cuestas como responsabilidad suya la reconstrucción global de las viviendas”, explicó.