IMÁGENES FUERTES: camión de pasajeros a toda velocidad se impacta contra muro de contención en carretera México-Toluca

Durante la mañana de hoy, jueves 26 de septiembre, se registró un grave accidente en la carretera México-Toluca, luego de que un microbús se impactara de lleno contra el muro de contención de la vía, lo que provocó que se estancara y quedara en medio de dos carriles, por lo que la circulación vehicular se ha visto afectada.

Las imágenes sobre la unidad pública atorada en medio del muro de aproximadamente medio metro de alto han circulado en las redes sociales, lo que ha generado la duda sobre cómo un vehículo de tal tamaño logró meterse en la situación tan aparatosa.

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor transitaba a alta velocidad cuando perdió el control y se impactó contra el muro de contención. Sin embargo, en lugar de amortiguar el choque, el vehículo logró atravesar la parte frontal hasta el carril del sentido contrario, lo que complicó significativamente las maniobras para liberar la vía.

Tras los hechos, los automovilistas que transitaban por la zona contactaron a servicios de emergencia, por lo que paramédicos acudieron a la escena para ofrecer atención médica a los lesionados. La congestión vehicular continúa en las vías, por lo que los conductores han esperado largos minutos para avanzar hacia sus destinos.

El fuerte accidente detonó una serie de comentarios en la plataforma de X, principalmente en contra del conductor del transporte público, a quien señalan de haber sido el principal responsable de haber generado el suceso de tan grave magnitud.

No inventen, cómo pasó eso, esos chóferes deberían estar impedidos para volver a manejar, pero no importa el número de quejas que tengan, no les hacen nada", reprochó uno de los usuarios.