Claudia Sheinbaum asegura que materializará la reforma sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se materializará la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.

Durante la inauguración del camino “Benito Juárez” y la presentación del informe del programa Caminos Artesanales, se comprometió a regresar a Guelatao el 21 de marzo del año próximo en el natalicio de Benito Juárez.

Foto: Presidencia

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Sheinbaum afirmó que seguirá trabajando con y para Oaxaca e incluso se comprometió a continuar con los caminos artesanales a las agencias municipales.

“Vamos a hacer realidad también lo que de lo que se ha estado hablando ahora en el Congreso, ya se aprobó en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, y va todos los congresos estatales para que sea una realidad el derecho pleno de todos los pueblos originales, tener establecido en el segundo constitucional y hacerlo realidad para todas todos los pueblos y comunidades indígenas”, expresó.

Recordó que lleva 24 años caminando al lado del presidente López Obrador con quien está encabezando una transición histórica “histórica” desde hace algunos meses.

“Me comprometo con ustedes, que vamos a continuar la cuarta transformación de la vida pública de México, que no habrá marcha atrás, que no habrá regresiones al pasado, no regresaré el régimen de corrupción y privilegios, vamos a dar continuidad a la cuarta transformación”, aseguró.

Manifestó que se gobernará con los como pilares del “humanismo mexicano”.

Se comprometió a que continuarán todos los programas de bienestar y de obras como es de los caminos artesanales e incluso incrementar tras más como la pensión para las mujeres de 60 a 64 años, becas universal para estudiantes de educación básica; y atención médica para los adultos mayores en sus hogares.

Foto: Presidencia

AMLO asegura que entregó buenas buenas cuentas en su gobierno

A nueve días de concluir su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que entregará buena cuentas y a todos en su gobiernos les ha ido bien.

Ante los gritos de “no te vayas”, recalcó que es juarista y maderista por lo que, “el presidente Madero estableció el principio del sufragio efectivo y la no reelección, y ese principio lo tenemos que mantener en alto, siempre, para no traicionar los ideales democráticos”.

Foto: Presidencia

Acompañado de la presidenta electa, Claudia Sheinbuam, López Obrador dijo que aunque hay diferencias con los que tienen pensamiento conservador no pueden decir que está mal la economía

Durante la inauguración del camino “Benito Juárez”, López Obrador que 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y los baqueros tuvieron ganancias récord por 270 mil millones de pesos, por lo que el actual modelo económico “funciona bien” con la clave de que no se debe permitir la corrupción.

“Estamos entregando buenas cuentas y nadie debe decir que le fue mal en lo económico, las diferencias que tienen algunos con nosotros es fundamentalmente a por razones de índole política o ideológica, porque ellos tienen un pensamiento muy conservador, pero no pueden decir es que está muy mal la economía”, expresó.

Recalcó que México ocupa el segundo lugar en el mundo como país con menos desempleo y no se han presentado devaluaciones.

Foto: Presidencia

“Y por primera vez en más de 50 años nuestro peso no se va a devaluar", recalcó.

López Obrador destacó que Oaxaca y México son pueblos y estados excepcionales, “debemos de sentirnos muy orgullosos y decirles, pues, que por eso estoy, pues, lo voy a decir enamorado de Oaxaca” ya que es el primer principal santuario cultural de México.

Visiblemente emocionado, López Obrador cortó el listón para la inauguración del camino “Benito Juárez”. Después, se emocionó cuando se escuchó la canción de “Amigo” que entonó la banda sinfónica de Tlaxiaco.

Misión cumplida, señala Jorge Nuño Lara

Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, afirmó que con los caminos artesanales se tiene justicia social y dignidad para la gente, por lo que expresó “¡misión cumplida presidente!”.

“Este programa que nació en Oaxaca y fue anunciado por usted, Presidente, el 22 de diciembre de 2018 se ha replicado en nueve estados con una meta de 411 caminos, 3 mil 844 kilómetros y una inversión de 17 mil 800 millones de pesos”, dijo.

Señaló que el programa es una prueba de que cuando el pueblo es protagonista de su propio progreso los resultados son más inclusivos, sostenibles y justos.

Informó que en Oaxaca se acerca a las comunidades rurales y alejadas, con una inversión de 12 mil 762 millones de pesos y una meta de 216 caminos, 2 mil 800 kilómetros.

“Hoy me enorgullece decirle que hemos concluido 204 caminos, los cuales duplican la longitud de la red federal libre de peaje en Oaxaca”, dijo.

“Presidenta, estamos convencidos de que este programa es una nueva forma de hacer política, una política transformadora, una política que dará contenido y sustento al segundo piso de la cuarta transformación que usted encabeza”, enfatizó.

Los caminos artesanales se ja. Extendido a nueve estados Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Veracruz. Caminos.

Durante el evento, Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, presentó uniforme sobre la reconstrucción tras los sismos.

