Avanza recuperación en Tejupilco, aunque hay familias que lo perdieron todo

Aunque el río en Rincón de López en Tejupilco, al sur del Estado de México, ya corre tranquilo tras desbordarse hace cuatro días, las familias se recuperan paulatinamente, al persistir los estragos de la emergencia, como el caso de Mayolo Mondragón, quien perdió su casa tras colapsar, y él y su hijo tienen lesiones, porque la corriente los arrastró.

Este domingo inició el censo de salud y el de cuantificación de daños, pero se estiman mil 500 damnificados y 500 viviendas afectadas, de ellas 160 con pérdida total en pertenencias, y 100 más con saldo menor; así como, 15 negocios, entre carnicerías, tiendas, carpinterías y papelería, perdieron todo el equipo.

Lo que ahora se ha confirmado es que el jueves una lluvia atípica de varias horas saturó los afluentes de la región, entre ellos una presa, y el excedente alimentó el Río Rincón de López, que desbordó y un taponamiento con lodo y carros, originó momentáneamente una inundación, donde el agua alcanzó los dos metros.

Del viernes a este lunes, la escena en las calles de esta colonia de Tejupilco, es distinta porque se han ido las toneladas de lodo con la limpieza y se retiraron cientos de enseres con pérdida total, esto derivado de la permanencia del Plan DN-III, por parte del Ejército y los gobierno estatal y municipal.

No obstante, la recuperación es paulatina para las familias damnificadas en zonas como la cuarta sección, que fue la más afectada y ahí Mayolo Mondragón y su familia, en minutos perdieron su patrimonio, pues su casa fue una de las tres que colapsó, aunque estuvieron a punto de perder la vida.

Entre lágrimas y con las heridas frescas, Mayolo, el padre de familia, narró que intentó salvar a los suyos y rescatar pertenencias de la corriente, pero ya no pudo hacer nada por los cuatro peludos de la familia que los acompañaban alrededor de la mesa.

"Por eso me arrastró el agua, pero porque yo quería salvar algo, luego tiró la barda y ya no hice nada, quería salvarme yo con todos mis hijos... pues pensé que ya no la contaba, pero aquí estoy, pues sí, a echarle ganas", declaró.