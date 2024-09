No voy a dar a conocer mi testamento, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no dará a conocer el contenido de su testamento, ya que su familia no está de acuerdo con ello, aunado a ello, declaró que a él sí le gustaría, pues en él indicó que no quiere que le hagan algún reconocimiento.

“Ahora que escuché lo del museo, no quiero dar a conocer mi testamento, porque mi familia me dice que no, no están de acuerdo, pero es que ahí, a mí me gustaría dar a conocer, porque ahí hablo, escribo, dicto, de que no quiero museos, ni estatuas, ni en nombre de calles, ni a escuelas, ni nada, hubo agrupaciones con mi nombre, todo lo que he sido, como servidor público, lo que se llama legado, corresponde al pueblo de México, todo”, declaró.

A 12 días de iniciar su retiro en su quinta de Palenque, Chiapas, el mandatario federal pidió que no lo busquen, pues su intención es escribir y no atender a nadie, además sostuvo que quien se atreva irlo a buscar será un conservador.

"Lo único que pido es que no me busquen", dice AMLO

“Lo único que pido, es que ya no me busque, porque donde voy a estar en Palenque, me voy a dedicar a escribir, también para ayudar, pero de otra manera, porque quiero estudiar, quiero probar la hipótesis de la grandeza cultural de México, y quiero probarle que lo bueno que somos los mexicanos, se lo debemos a nuestros antepasados, sobre todo al México profundo, al México prehispánico…”, agregó.

Previo a concluir la conferencia mañanera en Palacio Nacional enfatizó en que solo le abriría la puerta a la próxima presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo, aunado a ello, expresó que no es posible que lo busque durante su mandato, pues ella es muy capaz.

“Ya no voy a tener ninguna relación con ninguna autoridad, es más, solo que me fuese a ver la presidenta, mi presidenta, ahí así, la recibiré. Pero no creo, me vaya a ver, porque, ella es muy capaz, mucho, muy capaz, digo todo esto, para que no los tenga yo, también, afuera de la casa, manifestaciones, y si las tengo, ya sé que son fifís, el que me vaya a ver, es un conservador, en potencia”, finalizó.