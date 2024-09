"El miércoles 18 de Septiembre no habrá luz en todo el país": no caigas en esta fake news en México

Un rumor sobre un supuesto apagón generalizado en México este miércoles 18 de septiembre ha surgido en las redes sociales en las últimas horas, a raíz de la publicación de un video subido a la plataforma TikTok; sin embargo, NO existe ningún corte de luz programado en México para este día por lo que se trata de un caso de desinformación.

La confusión surgió a partir de un video en el que se escucha “el miércoles 18 de septiembre, todo el país se quedará sin luz según informó el Gobierno Nacional a través de un comunicado”.

Este contenido hace referencia a un evento real que ocurrirá este miércoles en Ecuador; sin embargo, al no decir explícitamente que la acción se llevará a cabo en esa nación sudamericana, en distintos países de la región ha surgido la confusión respecto a dónde es que pasará el apagón.

Los comentarios evidencian la confusión, pues varios de los usuarios cuestionan a qué país se refieren: "¿de qué país hablan?", ¿cuál país?", "me encanta que no dicen qué país, pero lo publican mundialmente", "no me digan que también será en México" y "nooo, porque es la nominación final de la casa de los famosos México y a esa hora empieza", son algunos de los comentarios en el video.

El material hace referencia a un apagón en Ecuador

El material, sin embargo, se encuentra alojado en la cuenta @redinformativacuenca, la cual publica información referente a Ecuador y en particular a la ciudad de Cuenca, ubicada al sur de ese país.

Una de las búsquedas que TikTok sugiere al reproducir el video es “miércoles sin luz, en dónde es”. Asimismo, al escribir en la caja de búsqueda de Google “corte de luz 18 de septiembre” el navegador sugiere búsquedas referentes a México, Venezuela y Colombia, lo que exhibe que la confusión se ha extendido en todos esos países.

La confusión se ha extendido en varios países de la región. Foto: Especial

En Ecuador hay un apagón programado a nivel nacional este 18 de septiembre. Este corte de energía se debe a la crisis energética provocada por una severa sequía que ha afectado a Ecuador, reduciendo significativamente la generación de energía hidroeléctrica, que es la principal fuente de energía del país.

El corte de luz en Ecuador está programado para el 18 de septiembre. Durante el apagón se implementará un toque de queda para garantizar la seguridad de la población y el gobierno ecuatoriano ha anunciado más cortes de energía programados para los próximos días y semanas.

¿Cómo enterarme si habrá cortes de luz en México?

Las redes sociales de la CFE brindan información relevante. Foto: Especial

Si quieres estar informado sobre el suministro eléctrico en México, algunas de las fuentes confiables son: